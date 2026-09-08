39-летняя Настя Каменских впервые откровенно рассказала о многолетних попытках стать матерью. Певица призналась, что прошла четыре процедуры ЭКО и пять инсеминаций, однако беременность так и не наступила. Теперь артистка говорит, что больше не хочет продолжать попытки.

О личном Каменских рассказала в интервью Катерине Гордеевой, куда пришла вместе с мужем — рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко).

Певица призналась, что долгое время тяжело переживала отсутствие детей. По ее словам, на нее сильно влияло распространенное представление о том, что женщина без ребенка якобы не может чувствовать себя полноценной.

«Я не могу иметь детей. Точнее так: я не могу иметь детей и я не хочу их иметь», — сказала Каменских.

Четыре ЭКО и пять инсеминаций

Каменских рассказала, что вместе с мужем пыталась решить проблему с помощью врачей. В общей сложности она перенесла четыре процедуры ЭКО и пять инсеминаций. По словам певицы, гормональная терапия стала серьезным испытанием не только для организма, но и психологически.

При этом Каменских сделала важное уточнение: врачи не ставили ей диагноз «бесплодие». По ее словам, определенные особенности здоровья у нее есть, однако они не объясняют, почему беременность не наступает.

После многочисленных попыток певица решила больше не добиваться беременности любой ценой. Сейчас, по ее словам, она приняла жизнь без детей и чувствует себя комфортно.

Фрагмент откровенного интервью Каменских позднее опубликовала в своем блоге, дав понять, что больше не хочет возвращаться к постоянным вопросам о материнстве.

История Каменских оказалась не столько признанием о медицинской проблеме, сколько рассказом о принятии собственного выбора. После девяти попыток забеременеть с помощью репродуктивных технологий певица решила остановиться и публично подчеркнула: отсутствие детей не делает женщину неполноценной.