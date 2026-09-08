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Пропавший Сергей Светлаков сделал заявление о болезни: «Перед мной встал выбор» 3 1730

Lifenews
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сергей Светлаков

Сергей Светлаков не появляется на публике. Шоумен не посещает светские мероприятия, а его рабочий график расписан буквально по минутам. Поговорить с ним - настоящая удача. На днях артист рассказал, что с ним происходит.

Не так давно поклонники забили тревогу из-за состояния здоровья пропавшего Сергея Светлакова. Появилась информация, что шоумен с семьей уехал лечиться в карельскую клинику.

Сергей, узнав о слухах, молчать не стал. "Придумали по поводу моих болезней. Я приехал в санаторий, и перед мной встал выбор - общее оздоровление, антистресс или похудение. Жена выбрала общее оздоровление, я выбрал антистресс", - рассказал он журналистам.

По словам артиста, его привлекли процедуры: "Какие-то пузырьки, джакузи, больше времени на прогулки в лесу. Соответственно. никакой работы с какими-то узкопрофильными специалистами не происходит".

Актер особо отметил, что тщательно следит за своим состоянием. "Я приезжаю в санатории раз в год на протяжении лет десяти. Стараюсь также раз в год сдавать все анализы, чтобы следить за своим здоровьем", - заверил он.

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#шоу-бизнес #отдых #профилактика #знаменитости #журналистика #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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