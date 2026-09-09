Максим Галкин потратил не менее $31 тысячи на отдых в Бразилии без Аллы Пугачевой. Юморист остановился в Рио-де-Жанейро, где сначала выбрал пятизвездочный отель Emiliano Rio. Стоимость проживания составляла около $120 в сутки.

Позже артист перебрался в отель Fasano, расположенный на первой линии пляжа Ипанема. В гостинице есть панорамный бассейн на крыше, а за люкс Галкин заплатил около $8,5 тысячи.

Перелет бизнес-классом туда и обратно обошелся примерно в $10 тысяч. Компанию Галкину во время поездки составлял рилс-мейкер, который на протяжении недели снимал 50-летнего юмориста для социальных сетей. Работа фотографа и видеографа вместе с другими расходами на поездку потребовала еще около $12 тысяч.

Таким образом, общая стоимость бразильского отпуска составила минимум $31 тысячи. Во время отдыха Галкин активно публиковал фотографии и видео из Рио-де-Жанейро, в том числе кадры в пляжной одежде.