На территории прибрежного особняка Николаса Кейджа в Малибу обрушилась подъездная дорога. Первоначально размеры образовавшейся воронки оценивали примерно в девять на девять метров. Авария привела к повреждению газопровода, а доступ к нескольким расположенным поблизости домам временно запретили.

Огромная воронка образовалась возле принадлежащего Николасу Кейджу особняка на побережье Малибу. В провал обрушилась значительная часть подъездной дороги, ведущей к гаражу.

На опубликованных фотографиях видны обломки асфальта и бетона, фрагменты ограждения, а также строительный биотуалет, оказавшийся на дне воронки. Её первоначальные размеры оценивались примерно в 30 на 30 футов, или девять на девять метров.

Инцидент произошёл рано утром 8 сентября на улице Sea Level Drive в западной части Малибу. Около 5:45 пожарные и сотрудники шерифского управления округа Лос-Анджелес прибыли туда после сообщения о предполагаемом повреждении газопровода. На месте они обнаружили обрушившуюся подъездную дорогу и утечку газа.

Сотрудники газовой компании SoCalGas локализовали утечку спустя несколько часов. В качестве меры предосторожности подачу газа временно отключили на участке улицы протяжённостью около 26 метров.

Частную дорогу возле повреждённого участка закрыли. Городские власти присвоили пяти домам так называемые красные метки, означающие временный запрет на вход из-за возможной опасности. Специалисты продолжают оценивать устойчивость грунта и состояние окружающих строений.

Сообщений о пострадавших не поступало. В момент происшествия дом, по предварительным данным, пустовал: в здании проводились ремонтные работы.

Предполагаемой причиной обрушения стала береговая эрозия, усилившаяся после проливных дождей, высоких приливов и мощного прибоя. Их связывают с остаточным воздействием урагана «Мари», который позднее ослаб до тропического шторма и не вышел непосредственно на сушу. На побережье Южной Калифорнии действовали предупреждения о высоких волнах и возможном подтоплении прибрежных территорий.

Особняк расположен на узкой полосе земли между Тихим океаном и шоссе Pacific Coast Highway. Согласно сведениям о недвижимости, Кейдж приобрёл дом в 2024 году за 10,5 миллиона долларов. Площадь здания составляет около 4000 квадратных футов, или приблизительно 372 квадратных метра. Дом с панорамным видом на океан и собственной террасой на крыше был построен в 1990-х годах предпринимателем Хосе Либерманом и долгое время оставался собственностью его семьи.

Представители 62-летнего актёра пока публично не комментировали случившееся. Степень повреждения самого особняка остаётся неизвестной: подтверждено обрушение подъездной дороги, но официальных сообщений о разрушении здания нет.

Ситуация остаётся потенциально опасной из-за продолжающейся эрозии побережья. Городские службы и газовая компания обследуют участок и соседние дома, чтобы определить, можно ли безопасно восстановить дорогу и доступ к недвижимости.