Ирина Муравьева стала главной звездой фестиваля комедийного кино «Гайдай-фест» в Амурской области. Легенда кино вышла на сцену и исполнила несколько песен.

Ирина Муравьева начала свой творческий вечер рассказом о себе. Она призналась, что когда училась в школе, то мечтала быть учительницей младших классов.

Когда будущая знаменитость не поступила в театральный, пришлось идти работать. Родители пристроили ее в библиотеку строительного института. «Выдача книг мне представлялась делом театральным, как и выдача вещей из химчистки у моей героини в фильме «Москва слезам не верит», — цитирует Metro Муравьеву.

Рассказала она и о близких. Папа актрисы был военным инженером, а маму во время войны угнали в Германию.

«Она попала туда девочкой, даже школу не закончила. Жила в семье у немцев, стирала и готовила. Ей повезло, что не была отправлена на тяжелые работы», — поведала Ирина Вадимовна.

После столь личного признания Муравьева исполнила песню «Если б не было войны». Актриса не могла сдержать слез. Она стояла на сцене и плакала.