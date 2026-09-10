Ученые доказали, что укусы змей происходят не случайно, а подчиняются четким закономерностям. Специалисты изучили более 200 000 зафиксированных случаев на разных континентах и выявили ключевые факторы риска. Исследование опубликовали в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Пик активности змей

Анализ данных показал, что почти 60% всех случаев происходят во время работы на полях и плантациях. Люди получают травмы в процессе вспашки, прополки и сбора урожая, когда их ноги остаются защищены только легкой обувью или сандалиями. При этом почти 80% укусов приходится на нижние конечности ниже колена. Исследователи также опровергли популярное представление о том, что рептилии часто атакуют спящих людей в полночь. Пик активности змей совпадает с дневным временем, когда сельские жители выходят на работу и совершают поездки.

Какая змея кусает чаще всего

Видовой состав нападавших рептилий существенно различается в зависимости от региона планеты. В Индии больше половины случаев приходится на гадюку Рассела, в Австралии чаще нападают коричневые змеи, а в Бразилии лидируют ботропсы. На долю различных видов гадюк приходится более 85% всех происшествий. Соавтор работы Джайдип Менон подчеркнул, что жители отдаленных сельских районов чаще всего контактируют со змеями, но находятся дальше всего от больниц и квалифицированной медицинской помощи.

**Социальные факторы **

Ежегодно в мире фиксируют более пяти миллионов укусов, которые приводят к гибели десятков тысяч человек. Почти половина смертельных исходов приходится на Индию, где рептилии легко проникают в жилые дома с глиняными полами и соломенными крышами. Типичной жертвой обычно оказывается мужчина трудоспособного возраста, работающий на свежем воздухе. Из-за высокого уровня бедности и высокой стоимости официального лечения многие пострадавшие сначала обращаются к народным целителям. В итоге пациенты попадают в больницу с большим опозданием, что резко повышает риск тяжелых осложнений и летального исхода.

Как снизить количество укусов

Ученые пришли к выводу, что производство противоядия не способно полностью решить глобальную проблему. По мнению исследователей, наиболее эффективным методом защиты остается просвещение жителей опасных регионов. Эксперты предлагают внедрять специальный обучающие программы в школах и проводить инструктажи для работников плантаций. Использование высоких кожаных ботинок вместо открытых сандалий, использование фонарей в темное время суток и плотные москитные сетки способны существенно снизить количество трагических инцидентов.