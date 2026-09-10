В Аугшдаугавском крае, примерно в полутора километрах от границы с Литвой, литовский кладоискатель обнаружил старинный клад.

В глиняном горшке находились сотни серебряных монет, сакта и два кольца. Как сообщает программа канала TV3 900 sekundes, находка относится к середине XVII века. Всего в сосуде было 840 серебряных монет, в том числе шесть крупных талеров, а также серебряная сакта, которой горшок был накрыт, и два кольца.

После обнаружения клада мужчина передал его Госполиции в Даугавпилсе. Сейчас ценности находятся у специалистов Национального управления культурного наследия.

Археолог Марцис Калниньш отметил, что подобные находки такого масштаба, да еще и сохранившиеся вместе с сосудом, встречаются нечасто. По его словам, культурно-историческая ценность клада значительно выше его возможной рыночной стоимости.

Найденные монеты в XVII веке использовались в разных странах Европы. По словам специалиста, в то время за шесть талеров можно было купить пару обуви, а примерно за десять — лошадь.

В Управлении культурного наследия считают, что клад следовало бы передать Даугавпилсскому музею, чтобы он был доступен посетителям, однако пока этому мешает юридическая сторона вопроса. Клад был найден на частной земле, поэтому, согласно действующим правилам, права на находку могут принадлежать владельцу участка. При этом кладоискатель не имел соглашения с собственником земли на проведение поисковых работ, а сам владелец сейчас находится за границей.

По предварительной оценке, серебряные монеты и кольца могут стоить на рынке не менее 3000 евро, однако специалисты подчеркивают, что историческое значение находки намного выше этой суммы.