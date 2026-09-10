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Вели под руки на Троекуровском кладбище: что происходит с вдовой Кобзона 0 1059

Lifenews
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вдова Иосифа Кобзона приехала на Троекуровское кладбище поддержать Филиппа Киркорова. Нелли Кобзон произнесла трогательную речь.

Вдова Иосифа Кобзона появилась на Троекуровском кладбище, где состоялось открытие памятника родителям Филиппа Киркорова. 75-летнюю Нелли Кобзон сопровождала дочь Наталья. Встревоженные поклонники обратили внимание, что Нелли Михайловне каждый шаг дается с трудом. Передвигаться ей помогала наследница. Люди переживают за пенсионерку.

Супруга покойного артиста подошла к микрофону, опираясь на дочь Наталью. "Хоть у нас сегодня грустное настроение, мы вспоминаем Бедроса, собралось столько близких людей. Филипп любим всеми. Он большой артист и прекрасный отец, его все любят и восторгаются им", - сказала пенсионерка.

Нелли Михайловна добавила, что рада видеть Филиппа в кругу друзей и детей. На кладбище приехали 14-летняя дочь звезды Алла-Виктория и 13-летний сын Мартин. "Красавцы невероятные", - отметила она.

Киркоров все это время стоял рядом. Он поддерживал вдову певца за плечи.

Меж тем поклонники переживают за Кобзон. Люди отмечают что она "с трудом ходит". При этом, по словам публики, Нелли Михайловна, несмотря на почтенный возраст, остается по-прежнему красавицей.

Отметим, в 2023 году она была экстренно госпитализирована в Москве. Знаменитость, которую беспокоило сердце, загремела в одну из столичных больниц. Она позже рассказала, что в связи с плохим самочувствием решила пройти полное обследование. "Я себя пока не очень чувствую, но будет все хорошо", - обещала знаменитость.

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#звезды #медицина #память #семья #знаменитости #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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