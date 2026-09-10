Обычные работы во дворе обернулись археологической сенсацией. Житель датского Ребильда собирался всего лишь подготовить площадку для новой террасы, но под слоем земли обнаружил серебряный клад весом 18,5 килограмма. Археологи называют его крупнейшим сокровищем эпохи викингов, когда-либо найденным в Дании.

Находка была сделана в городе Ребильд к югу от Ольборга. Владелец дома, пожелавший сохранить анонимность, расчищал участок от травы, камней и гравия, когда наткнулся на необычные металлические предметы, передает NOS.

Сначала мужчина решил, что обнаружил старое железо, проволоку от ограды и черепки. Но, продолжив копать руками, он стал один за другим доставать из земли металлические предметы.

Вскоре стало понятно, что перед ним не бытовой мусор, а древние украшения, монеты и серебряные слитки.

Всего мужчина обнаружил около 700 предметов и фрагментов общим весом 18,5 килограмма. Около 320 предметов весом 6,4 килограмма по-прежнему находились внутри керамического сосуда, в котором их спрятали приблизительно тысячу лет назад. Остальные предметы оказались разбросаны в земле вокруг него.

«Словно нашли банковский сейф викингов»

В составе клада археологи обнаружили большое количество серебряных слитков, браслеты, 47 целых монет и множество монетных фрагментов.

Особенно важными оказались арабские дирхамы и англосаксонские пенни времен короля Эдуарда Старшего, правившего в 899–924 годах. Благодаря монетам специалисты смогли точнее определить возраст находки.

Фото: Nordjyske Museer

Среди предметов оказался и небольшой кулон в форме молота Тора.

Кроме того, археологи нашли так называемое рубленое серебро — украшения и другие серебряные предметы, которые намеренно разрезали или разрубали на части. Во времена викингов такое серебро использовалось в качестве платежного средства: его ценность определялась прежде всего весом.

Археолог Nordjyske Museer Торбен Сараув считает находку чрезвычайно важной для изучения эпохи викингов.

«Это словно мы нашли банковский сейф эпохи викингов», — образно описал он клад.

По словам археолога, находка демонстрирует, какую роль серебро играло одновременно как показатель богатства и средство платежа.

А присутствие в одном кладе арабских и англосаксонских монет еще раз показывает, насколько обширными были торговые связи скандинавов тысячу лет назад.

Кто спрятал 18 килограммов серебра?

Ответить на главный вопрос — кому принадлежало огромное состояние и почему его спрятали — археологам пока трудно.

Поскольку клад обнаружен в современном жилом районе, провести масштабные раскопки непосредственно вокруг места находки невозможно.

Специалисты допускают, что тысячу лет назад поблизости могло находиться поселение или проходить важный торговый путь. Но не исключено и другое объяснение: владелец сокровищ специально выбрал удаленное место, чтобы спрятать свое богатство.

Интересно, что окрестности Ребильда уже приносили археологам впечатляющие находки. В 1971 году здесь обнаружили около четырех килограммов серебра эпохи викингов — так называемый Ребильдский клад.

А всего два месяца назад возле соседнего Ролда археологи нашли шесть целых золотых браслетов эпохи викингов.

Новая находка, однако, превзошла предыдущие: 18,5 килограмма серебра делают ее крупнейшим известным серебряным кладом эпохи викингов, обнаруженным в Дании.