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Филипп Киркоров расплакался на открытии памятника родителям: «Остается жить так, чтобы не пришлось опускать перед вами глаза» 1 621

Lifenews
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров не смог сдержать слез во время речи на открытии памятника своим родителям на Троекуровском кладбище. Во время церемонии поп-король говорил о Бедросе и Виктории, обращаясь к ним напрямую. В какой-то момент его голос дрогнул, а сам он расплакался.

«Мы почему-то бережем хорошие слова для памяти, а говорить их надо людям, пока они могут слышать. Мама, папа, я не знаю, существует ли там время, но если существует, надеюсь, вам не пришлось долго ждать друг друга. Теперь вы снова рядом. А мне остается жить так, если когда-нибудь мы встретимся, чтобы мне не пришлось бы опускать перед вами глаза. Вот, наверное, и все, что может сын обещать своим родителям после их ухода», — сказал Киркоров.

После церемонии Филипп отказался общаться с журналистами, однако уже садясь в машину после мероприятия, все же остановился и ответил на вопросы корреспондентов.

«Непросто было перевезти прах бабушки и мамы из Болгарии в силу всего политического, непростых ситуаций. Но мне очень помог МИД России, Мария Захарова. Письмами. Год это шло. Мы планировали память открыть 2 июня, но открыли 9 сентября. Это большой был праздник для папы. День освобождения Болгарии от фашистской Германии. Просто так получилось, что 9 сентября — это как День Победы в нашей стране было. И папа очень чтил этот праздник, очень много благодаря советской дружбе, давал много бесплатных концертов, чтобы создать памятник на Поклонной горе. Вообще удивительный был человек, так бережно хранивший вот эти наши отношения между Болгарией и Россией.

Я надеюсь, что когда-нибудь это снова восстановится. Болгары также любят русских, русские также любят болгар. А то, что происходит в Болгарии наверху, это не во власти обыкновенных людей», — отметил певец.

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#Болгария #родители #семья #певец #эмоции #дружба #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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