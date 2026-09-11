24-летняя китайская блогерша Чэнь Цзыи, известная под ником «Ганьфань Инъин», годами снимала ролики, в которых съедала перед камерой огромные порции еды. Незадолго до смерти девушка попала в больницу с опасно низким уровнем калия и сама призналась подписчикам, что ее организм больше не справляется с нагрузкой. Официальная причина ее смерти при этом не названа.

Чэнь Цзыи была известна благодаря мукбангу — формату, в котором авторы едят перед камерой, зачастую превращая количество съеденного в главное зрелище. За ее публикациями следили более миллиона человек.

В некоторых рекламных трансляциях объемы пищи были экстремальными. Сама Чэнь рассказывала, что, рекламируя консервированные «столетние» яйца, могла съедать за эфир по 60–70 штук. Чем больше еды оказывалось перед камерой, тем эффектнее выглядело шоу и тем выше был коммерческий интерес к трансляции.

Последнее видео она записала из больницы

За три дня до смерти Чэнь опубликовала видео из больницы. На ее руках были видны следы от капельниц.

Девушка рассказала, что анализ крови показал уровень калия 2,3 ммоль/л — показатель, соответствующий тяжелой гипокалиемии. После лечения его удалось поднять до 3,3 ммоль/л.

При этом Чэнь сама связывала ухудшение здоровья со своей работой. По ее словам, госпитализация была не первой. Она также рассказывала, что на протяжении длительного времени искусственно вызывала рвоту после употребления большого количества пищи.

В своем последнем видео блогер уже говорила не о рекордах и еде. Она призналась, что организм давно подавал ей тревожные сигналы, и призвала подписчиков ставить здоровье выше заработка.

17 августа 2026 года, через три дня после публикации этого видео, Чэнь Цзыи умерла. О ее смерти родители публично сообщили 4 сентября.

Почему опасен недостаток калия

Калий необходим для нормальной работы мышц и электрической активности сердца. При тяжелой гипокалиемии могут возникать выраженная слабость, нарушения сердечного ритма и другие опасные осложнения. В наиболее тяжелых случаях состояние способно угрожать жизни.

При этом само по себе употребление большого количества пищи не обязательно приводит к резкому падению уровня калия. Значительно опаснее сочетание экстремальных объемов еды с повторной рвотой и другими способами быстро избавиться от съеденного: организм теряет жидкость и электролиты.

Важно, однако, разделять установленный факт и предположение о причине смерти Чэнь. Семья и больница официальную медицинскую причину смерти публично не называли. Китайские СМИ со ссылкой на знакомых девушки сообщали, что смерть могла быть связана с остановкой сердца на фоне длительной гипокалиемии.

Мукбанг превратился в индустрию

История Чэнь вновь привлекла внимание к экстремальному мукбангу. Формат появился в Южной Корее, но со временем превратился в отдельный сегмент интернет-индустрии. Количество съеденного, скорость приема пищи и необычные продукты становятся частью соревнования за просмотры и рекламные доходы.

В Китае с подобным контентом пытаются бороться на законодательном уровне. В 2021 году вступил в силу закон о предотвращении пищевых отходов, ограничивающий производство и распространение видео, пропагандирующих чрезмерное потребление пищи. В 2025 году китайский регулятор также обратил внимание на интернет-челленджи, связанные с экстремальным количеством еды и алкоголя.

Однако трагические случаи продолжают привлекать внимание к рискам такого контента. В июле 2024 года широко обсуждалась смерть другой 24-летней китайской стримерши Пан Сяотин, которая, по сообщениям СМИ, могла проводить за едой до десяти часов и пыталась съедать до десяти килограммов за одну сессию. При этом некоторые сенсационные подробности ее смерти, распространившиеся в интернете, официально подтверждены не были.

Последнее обращение Чэнь Цзыи оказалось полной противоположностью роликам, которые сделали ее знаменитой. Вместо очередной демонстрации огромных порций она говорила о больнице, плохих анализах и необходимости беречь себя. Через три дня блогерши не стало. Ее история стала еще одним напоминанием о том, что погоня за просмотрами и заработком в экстремальном мукбанге может сопровождаться серьезным риском для здоровья.