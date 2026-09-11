Разница в возрасте, составляющая от нуля до трех лет, может оказаться наиболее благоприятной для построения длительных и устойчивых отношений.

Об этом в беседе с изданием Metro рассказала психотерапевт Элоиза Скиннер.

По мнению специалиста, союз между ровесниками имеет целый ряд объективных преимуществ, которые повышают шансы пары на долгосрочное счастье и взаимопонимание.

Эксперт пояснила, что партнерам одного возраста проще совпадать по жизненным планам, финансовым вопросам, состоянию здоровья и повседневным привычкам. Они, как правило, находятся на схожих этапах карьерного и личностного развития, что снижает риск возникновения серьезных разногласий. Когда же разница в возрасте оказывается значительной, могут появляться расхождения в вопросах рождения и воспитания детей, выхода на пенсию и финансового планирования. Кроме того, дают о себе знать различия в ценностях и эмоциональной зрелости, что способно осложнить взаимопонимание даже при сильных чувствах.

Тем не менее Скиннер подчеркнула, что идеальной разницы в возрасте не существует, как и четкой границы, после которой разрыв становится непреодолимой проблемой. По ее словам, решающую роль играют не сами цифры, а качество коммуникации, взаимное уважение и готовность партнеров учитывать интересы друг друга. Психотерапевт отметила, что особенно важно принимать во внимание возможный дисбаланс власти, если один из партнеров значительно обеспеченнее или имеет более высокий социальный статус. Такой перекос может создавать почву для манипуляций и зависимости, что негативно сказывается на отношениях.

Вместе с тем специалист заверила, что счастливые и устойчивые союзы возможны и при большой разнице в возрасте. История знает немало примеров, когда партнеры с существенной разницей лет живут вместе долгие годы в гармонии и согласии. Ключевым фактором здесь выступают зрелость обоих участников отношений, их способность к диалогу и готовность идти на компромиссы.