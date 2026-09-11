Знаменитое чёрное платье, в котором принцесса Диана появилась на публике в вечер телевизионного признания Чарльза в супружеской неверности, вновь выставят на торги. Аукцион пройдёт 9 декабря в Нью-Йорке, а стоимость наряда оценивается в 150–300 тысяч долларов.

Наряд, который затмил признание Чарльза

Легендарное «платье мести» принцессы Дианы снова сменит владельца. Созданный дизайнером Кристиной Стамболян наряд станет одним из главных лотов Недели роскоши Sotheby’s в Нью-Йорке. Торги назначены на 9 декабря, предварительная оценка платья составляет от 150 до 300 тысяч долларов.

Вместе с ним покупателю передадут пронумерованный экземпляр каталога благотворительного аукциона 1997 года. На нём сохранились подписи принцессы Дианы и Кристины Стамболян.

Это короткое чёрное платье с открытыми плечами давно перестало быть просто частью гардероба леди Ди. Оно стало символом её освобождения от королевских условностей и одним из самых узнаваемых нарядов XX века.

Вечер, вошедший в историю

29 июня 1994 года Диана приехала на благотворительный вечер в лондонской галерее Серпентайн. К тому моменту она и принц Чарльз уже около двух лет жили раздельно, хотя их официальный развод состоялся лишь в 1996 году.

Именно в тот вечер британское телевидение показало документальную программу «Чарльз: частный человек, публичная роль». В интервью наследник престола признал, что перестал хранить верность жене после того, как их брак, по его словам, оказался окончательно разрушен.

Реакции Дианы ждала вся страна. Однако принцесса не стала делать заявлений, отвечать на вопросы журналистов или прятаться от прессы. Вместо этого она вышла к фотографам в облегающем чёрном платье с открытыми плечами и асимметричной юбкой.

По меркам британской королевской семьи того времени наряд выглядел необычайно смело. Фотографии Дианы мгновенно появились на первых полосах газет, а платье вскоре получило знаменитое прозвище — «платье мести».

Эффектный выход принцессы фактически затмил телевизионное признание Чарльза. Не произнеся ни слова, Диана перехватила внимание публики и сама определила, каким этот вечер останется в истории.

Три года ждало своего часа

Платье из чёрного шёлкового крепа создала модельер греческого происхождения Кристина Стамболян. Диана купила его ещё в 1991 году, однако почти три года не решалась надеть, поскольку считала наряд слишком откровенным для представительницы королевской семьи.

К платью принцесса подобрала чёрные туфли-лодочки, клатч и эффектное жемчужно-сапфировое колье. Украшение, первоначально подаренное королевой Елизаветой II как брошь, Диана переделала по своему вкусу.

По распространённой версии, на вечер в галерее Серпентайн она собиралась прийти в платье Valentino. Но после того, как информация о наряде заранее появилась в прессе, принцесса изменила планы и достала из гардероба платье Стамболян, которое до этого ни разу не показывала публике.

Так случайная замена превратилась в один из самых известных модных жестов прошлого столетия. Позднее этот образ использовали и при создании восковой фигуры Дианы для парижского музея Гревен.

Платье как щит и оружие

В Sotheby’s подчёркивают, что историческая ценность наряда связана не только с именем его владелицы. Платье стало наглядным примером того, как одежда может заменить публичное заявление.

Руководитель международного отдела сумок и моды Sotheby’s Морган Халими отметила, что мода способна стать особым языком, когда слов оказывается недостаточно. По её выражению, одежда может служить «щитом, оружием или и тем и другим одновременно».

Диана прекрасно понимала силу визуального образа. Её появление в галерее Серпентайн воспринималось не как демонстрация обиды, а как заявление о независимости. Вместо роли униженной супруги публика увидела уверенную женщину, которая больше не собиралась подчиняться строгим требованиям дворцового протокола.

После этого вечера стиль Дианы начал заметно меняться. Она всё чаще отказывалась от сдержанных королевских нарядов и самостоятельно решала, какой её увидит мир.

Диана сама продала знаменитое платье

Впервые платье ушло с молотка в июне 1997 года. Незадолго до гибели Диана выставила на благотворительные торги в Нью-Йорке 79 нарядов из своего гардероба.

Средства от их продажи были направлены организациям, помогавшим людям с онкологическими заболеваниями и СПИДом. «Платье мести» тогда приобрели шотландские супруги Грэм и Бригид Маккензи.

Через несколько недель, 31 августа 1997 года, принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе в Париже. Ей было 36 лет.

С тех пор знаменитый наряд хранился в частной коллекции и лишь изредка выставлялся на публике. Часть средств от предстоящей продажи планируется передать фонду NHS Lothian Charity, который поддерживает медицинские учреждения Эдинбурга.

До декабрьских торгов платье представят на выставках в Лондоне, Гонконге, Женеве и Нью-Йорке. В британской столице увидеть его можно будет с 18 по 24 сентября.

Окончательная цена лота может значительно превысить предварительную оценку. Ведь на торги выставляют не просто платье знаменитой женщины, а символ вечера, когда принцесса Диана сумела без единого публичного упрёка превратить личное унижение в демонстрацию силы и независимости.