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«Шикарно!»: Пугачева оценила Стамбул, где оказалась впервые в жизни 1 234

Lifenews
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пугачева и Галкин
ФОТО: Instagram

77-летняя Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным отправилась в Стамбул. Несмотря на многочисленные гастроли и путешествия по миру, певица призналась, что в Турции оказалась впервые.

Кадрами из поездки Максим Галкин поделился в социальных сетях. На видео Алла Пугачева сидит за столиком с видом на Стамбул.

«Аллуся, как тебе вид на Стамбул?» — спросил Галкин.

«Шикарно!» — ответила певица.

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Instagram

Однако больше всего шоумена удивило другое. Выяснилось, что при всей насыщенной гастрольной биографии Пугачева до сих пор ни разу не бывала в Турции.

«Никогда не была в Турции... Да, первый раз», — призналась Алла Борисовна. Галкин удивился такому признанию и пошутил, что страна просто долго готовилась к приезду легендарной певицы.

Новый ролик супругов вызвал активную реакцию поклонников. Одни удивлялись тому, что Пугачева впервые добралась до одной из самых популярных среди туристов стран, другие отмечали ее внешний вид и желали артистке приятного отдыха.

«Даже не верится. Каждый человек почти бывал в Турции...», «Да, стареет. Но как достойно, спокойно и без суеты», «Добро пожаловать, Алла Борисовна. Вы супер!» — писали пользователи в комментариях.

Так что Стамбулу удалось удивить даже Пугачеву: после десятилетий гастролей и путешествий певица открыла для себя Турцию только в 77 лет.

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#Турция #Алла Пугачева #путешествия #instagram #социальные сети #знаменитости #Максим Галкин #Стамбул
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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