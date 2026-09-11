В чешском Брно готовят один из крупнейших аквариумных комплексов Европы. В нем планируют поселить около 400 тысяч морских и пресноводных животных, а главным объектом станет гигантский резервуар, через который пройдет 55-метровый подводный туннель. Инвестиции в проект составят не менее 700 млн крон.

Новый комплекс под рабочим названием Green Planet: National Aquarium появится в павильоне C выставочного центра Brněnské výstaviště и на прилегающей территории.

Проект реализует компания JVS Holding Group, заключившая соглашение с городской компанией Veletrhy Brno. Согласно нынешним планам, строительные работы должны начаться в 2027 году, а первых посетителей океанариум сможет принять во второй половине 2028 года.

В комплексе разместят около 100 аквариумов и водных резервуаров, общий объем которых превысит 4 млн литров воды. Здесь планируют содержать около 400 тысяч животных примерно 500 видов, в том числе редких.

Среди обитателей должны появиться акулы, скаты, морские черепахи, медузы, кораллы, осетровые и тысячи небольших рыб со всего мира.

Акулы прямо над головой

Главной достопримечательностью Green Planet станет океанический резервуар объемом 2,5 млн литров. Через него проложат подводный туннель длиной около 55 метров — посетители смогут наблюдать за акулами и другими морскими животными вокруг себя и прямо над головой.

Еще одной особенностью станет огромная обзорная стена размером 18 на 6,5 метра. Создатели проекта рассчитывают, что она станет крупнейшей подобной конструкцией в Европе.

Генеральный директор и основатель JVS Holding Group Вилиам Дуриш заявил, что компания намерена создать проект мирового уровня.

По его словам, после открытия Green Planet должен войти в пятерку лучших аквариумных комплексов Европы, а по некоторым показателям, в частности по количеству животных, может претендовать на первое место. Пока, однако, это прогнозы самого инвестора — комплекс еще предстоит построить.

Ждут полмиллиона посетителей

Мэр Брно Маркета Ванькова рассчитывает, что новая достопримечательность привлечет туристов не только из самого города и Южноморавского края, но и из соседних стран.

В первый год работы океанариума ожидается около 500 тысяч посетителей. В дальнейшем посещаемость может увеличиться примерно до 650 тысяч человек в год.

Предварительно стоимость входного билета планируют установить на уровне 350–380 крон.

Green Planet задуман не только как туристический аттракцион, но и как образовательный центр. Здесь планируют проводить программы, посвященные биологии, зоологии, экологии и защите окружающей среды.

Особое внимание разработчики обещают уделить рациональному использованию воды. Системы рециркуляции позволят очищать и обрабатывать ее, а затем снова возвращать в резервуары.

Если нынешний график удастся выдержать, уже во второй половине 2028 года Брно получит новую достопримечательность европейского масштаба — с сотнями видов животных, акулами над головами посетителей и миллионами литров воды.