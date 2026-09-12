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Анна Семенович впервые выходит замуж 0 639

Lifenews
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семенович и Шреер

Анна Семенович, наконец, получила долгожданное предложение руки и сердца. Звезда эстрады разместила в своем блоге фото с обручальным кольцом на безымянном пальце, подтвердив, что многолетние слухи о ее свадьбе стали реальностью.

46-летняя артистка поделилась радостной новостью, опубликовав несколько фотографий с драгоценным камнем и написав: «Сегодня все изменилось. Я согласилась!». Коллеги и друзья певицы тут же начали поздравлять Анну.

Для артистки этот шаг крайне важен. Несмотря на то что она никогда не была замужем и признавалась в наличии предложений, именно рядом с Денисом она осознала желание создать семью. Их история началась непросто: о новом избраннике Семенович заговорила в 2023 году, а широкой публике имя бизнесмена Дениса Шреера стало известно лишь летом 2024-го. Мужчина совмещал жизнь между Россией и Германией.

«Мы долго общались, прежде чем начать встречаться всерьез. Мы полюбили друг друга за душевные качества», — делилась певица. Однако Денис был женат. Его супруга Марина с сыном проживала в Германии, и новость о романе мужа стала для нее шоком, так как документы на развод еще не были оформлены.

Семенович и Шреер трактовали ситуацию по-своему. Анна утверждала, что брак фактически распался, а юридическое оформление затянулось из-за немецких законов. «В Германии развод — долгий процесс, особенно при разделе имущества. Сначала подается заявление о раздельном проживании на год», — поясняла она.

Денис стремился завершить процедуру быстрее. Марина же публично выражала недовольство, тогда как Семенович защищала партнера, подчеркивая, что он продолжает финансово обеспечивать бывшую жену и содержание сына.

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#звезды #шоу-бизнес #развод #личности #свадьба #роман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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