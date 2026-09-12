Впадающая в Мексиканский залив река Тринити, протекающая на юге Техаса, знаменита тем, что там водятся гигантские хищные панцирные щуки. В длину эти монстры могут достигать трех и даже более метров, а их тело покрыто толстой чешуей, напоминающей панцирь.

Как сообщает американский сайт Chron со ссылкой на Департамент парков и дикой природы Техаса, недавно местный житель Себастьян Бенитес во время рыбалки в реке Тринити выловил редкий гибрид двух видов панцирных щук — самки аллигаторовой щуки и самца длиннорылого панцирника.

Рыба выглядит так, будто природа скомпоновала черты двух видов. У аллигаторовых щук короткие, широкие морды, напоминающие крокодильи, в то время как у длиннорылых панцирников морда чрезвычайно длинная и узкая, как игла. У их гибрида же профиль вышел удлиненным и треугольным.

Всего в Техасе обитают четыре вида панцирных щук: пятнистая, короткорылая, длиннорылая и аллигаторова. Их по праву можно назвать «живыми ископаемыми», поскольку они принадлежат к очень древней линии рыб, существовавшей задолго до появления на планете человека или даже динозавров.

Чем интересны панцирные щуки

Панцирные щуки существуют более 200 миллионов лет, разделившись на отдельные виды около 100 миллионов лет назад. Проведенное в 2024 году исследование впервые выявило биологический механизм, который объясняет, почему некоторые животные, как кажется, застыли во времени. Тогда выяснилось, что у некоторых «живых ископаемых» эволюция происходит значительно медленнее, и это означает, что они могут создавать жизнеспособные гибриды с другими видами — даже если у них не было общего предка со времен динозавров.

Гибрид аллигаторовой щуки и длиннорылого панцирника уникален тем, что разделение его родительских видов — самое древнее среди животных, растений и грибов. Такие гибриды встречаются редко. Как считают в Департаменте парков и дикой природы Техаса, они составляют лишь около одного-двух процентов популяции щук. Тем не менее в 2024 году в реке Тринити был пойман еще один гибрид аллигаторовой щуки и длиннорылого панцирника.

Как панцирные щуки могут помочь людям

Кроме выживания практически в неизменном виде на протяжении миллионов лет, у панцирных щук есть и другие удивительные свойства. Так, ученые установили, что у этих рыб самый низкий известный уровень генетических мутаций среди челюстных позвоночных, что, по мнению исследователей, связано с необычайно эффективной системой восстановления ДНК. Ну а самое любопытное здесь то, что если исследователям удастся разобраться в этих процессах, это может помочь в поисках методов борьбы с онкологическими заболеваниями у людей.

Идея исследователей состоит в том, чтобы понять, какие именно механизмы позволяют панцирным щукам быстро находить и исправлять повреждения ДНК. В человеческих клетках нарушения систем репарации ДНК приводят к накоплению мутаций и генетической нестабильности, что может способствовать развитию опухолей. Поэтому изучение природных механизмов защиты генома у таких рыб потенциально может подсказать новые способы предотвращать накопление опасных мутаций или усиливать системы репарации в человеческих клетках.