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Избранник Энистон «перестал искать любовь» после встречи с актрисой 0 92

Lifenews
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дженнифер Энистон и Джим Кёртис

Джим Кёртис, личный тренер Дженнифер Энистон и её избранник, поделился в беседе с Sunday Times историей их романа. По его словам, между ними давно сложилась прочная дружба. Встретив актрису впервые, он уже не стремился найти любовь.

«Мне просто хотелось находиться рядом с ней. Это ощущение было естественным и спокойным, без навязчивости. Раньше я нуждался в её любви, а теперь испытываю искреннюю радость, вовлеченность, гармонию и чувство настоящего партнерства», — отметил он.

Их отношения длятся уже больше года, и, по слухам, пара достигла глубокой зрелости и взаимного комфорта. Однако дети в их планах не значатся: этот вопрос они обсудили сразу после начала романа и пришли к единому мнению. У Джима есть сын от предыдущих отношений, с которым Энистон познакомилась и, как говорят источники, нашла общий язык.

Ранее Кёртис рассказывал о серьезном диагнозе. Несколько лет назад у него выявили повреждения спинного мозга, вызвавшие частичный паралич и неврологические проблемы. Долгое время он отрицал реальность болезни, списывая хромоту на последствия аварии. Преодолеть душевные терзания ему помогло самопринятие.

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#знаменитости #романтика #дружба #диагноз #личные отношения #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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