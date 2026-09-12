Когда кто-то считает себя чрезвычайно умным, это подрывает искренние отношения и вызывает возмущение у окружающих, пишет Your Tango.

Издание отмечает, что независимо от того, почему человек ведет себя именно так, если он считает себя самым умным в любом коллективе, в который попадает, это становится очевидным из его высказываний.

Далее приводятся примеры фраз, которые используют такие люди:

Давайте я вам это объясню проще

Пренебрежительное поведение – это прямой способ заставить вас почувствовать себя неуслышанным и недооцененным. Оно подкрепляет их ложное чувство превосходства в разговоре и является попыткой унизить вас за то, что вы знаете не так много, как они.

Ты бы этого не понял

Намекая, что ты чего-то не понимаешь или недостаточно умен, чтобы постичь суть её аргументов, такой человек освобождает себя от необходимости давать дополнительные объяснения.

Ну, если говорить чисто технически...

Такие выражения, которыми пользуются как люди с дипломами и образованием, так и те, у кого их нет, преследуют ту же цель, что и любые другие: заставить собеседника почувствовать себя менее умным, чтобы похвастаться собственными знаниями. Это может выглядеть как способ пренебречь вашими мыслями и обесценить ваши эмоции, или даже полностью принизить вашу точку зрения в разговоре.

Нужно подумать об этом глубже

Намекая на собственные сложные мыслительные процессы и давая понять, что ваш разговор поверхностен, люди, которые считают себя умнее, хотя это не соответствует действительности, косвенно принижают ваш интеллект и уровень понимания. И делают это с помощью такой простой фразы.

Мне очень не хочется быть тем, кто тебе это скажет

Люди, которые полагаются на собственное превосходство, часто испытывают трудности из-за того, что чего-то не знают.

В разговорах с другими людьми они перекладывают своё мнимое замешательство на кого-то другого. Они действительно не понимают, что в том, чтобы не знать всего, есть определённый здоровый уровень комфорта.

Не обижайся, но...

Люди, которые считают себя умнее, чем есть на самом деле, часто заявляют, что они "жестоко честны", вместо того чтобы признать, что их действия причиняют боль. Но если кто-то постоянно задевает ваши чувства или заставляет вас чувствовать себя плохо, важно сделать шаг назад и переоценить его место в вашей жизни.

Это просто здравый смысл

Если вы пытаетесь научиться чему-то новому или не можете понять какую-то концепцию, а кто-то постоянно повторяет подобные фразы, то этот человек, очевидно, не так умен, как пытается убедить в этом других.

Позвольте дать вам совет

Любые непрошенные советы воспринимаются негативно, даже если их даёт близкий человек с самыми благими намерениями. А когда это происходит во время разговора с кем-то, кто считает себя умнее всех остальных, атмосфера очень быстро становится напряжённой.

Я просто говорю правду

Многие нарциссические люди полагаются на ложную интеллектуальную уверенность, чтобы утвердить своё доминирование. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Directions in Psychological Science, ими руководят инстинкт самосохранения и стремление к внешнему признанию. Они всегда готовы унижать других, чтобы подчеркнуть собственный имидж и свое превосходство.

Тебе просто нужно это сделать

Если вы активно просите совета, такая фраза может не показаться жестокой. На самом деле это может быть "жесткая любовь" от друга или совет от родителей, побуждающий вас решиться и сделать то, что нужно. Но когда эту фразу произносят без вашей просьбы, она превращается в нечто совершенно иное и злонамеренное.