Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали родителями. О пополнении в семье артиста сообщили Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, объясняя отсутствие юмориста на съёмках шоу «Кстати». Сами супруги пока официально не подтвердили новость и не раскрыли пол и имя ребёнка.

Харламов пропустил съёмки по уважительной причине: артист стал отцом

Российский юморист Гарик Харламов стал отцом во второй раз. Радостную новость сообщили его коллеги Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов в новом выпуске шоу «Кстати».

Харламов не появился на съёмочной площадке, и ведущие поспешили объяснить зрителям причину его отсутствия.

«Сегодня это случилось. Гарика нет, но сегодня на это есть уважительная причина. Наш Гарик прямо сейчас становится папой», — объявил Мусагалиев.

Дорохов дополнил заявление шуткой: «Он не в смысле прямо в начале пути — это уже девятимесячный итог».

Для Ковальчук это первый ребёнок

Для 32-летней актрисы Катерины Ковальчук новорождённый стал первым ребёнком. У 45-летнего Харламова уже есть 12-летняя дочь Анастасия, которая родилась в его браке с актрисой Кристиной Асмус.

О беременности Ковальчук супруги официально долго не рассказывали. Слухи о скором пополнении появились летом, после того как актриса вышла в свет с заметно округлившимся животом.

В последние дни СМИ сообщали, что Ковальчук находится в родильном доме. Однако до заявления коллег Харламова официальных сообщений о появлении ребёнка не поступало.

Родители пока хранят молчание

На момент публикации Гарик Харламов и Катерина Ковальчук лично не подтвердили рождение малыша в социальных сетях. Пол, имя и другие подробности также пока не раскрываются.

Поэтому информация основывается на словах коллег юмориста. Вероятно, супруги решили сначала провести время с новорождённым вдали от внимания прессы.

Несколько лет отношений и свадьба

Харламов и Ковальчук познакомились на съёмках сериала «Гусар». Об их романе стало известно в 2021 году, хотя первое время артисты старались не афишировать отношения.

Летом 2024 года пара официально зарегистрировала брак. Для Харламова этот союз стал третьим, а для Ковальчук — первым.

Супруги ранее не скрывали, что хотели бы завести общего ребёнка. Харламов публично признавался, что готов вновь испытать радость отцовства.

О пополнении в звёздной семье первыми рассказали коллеги Гарика Харламова. Для Катерины Ковальчук это первый опыт материнства, а для юмориста — второй опыт отцовства. Теперь поклонникам остаётся дождаться личного заявления супругов и первых подробностей о новорождённом.