В память о королеве Великобритании Елизавете II и её особой любви к корги в центре Риги состоялась четвёртая «Королевская прогулка корги». Нарядные собаки вместе с хозяевами прошли от Бастионной горки через Эспланаду до парка Кронвалда.

Участники мероприятия собрались в парке Бастейкалнс, слева от памятника Свободы. Там состоялись торжественный подсчёт корги и общая фотосессия, после чего четвероногая процессия отправилась по центру столицы.

Маршрут пролегал от Бастионной горки мимо памятника Свободы, через Эспланаду и завершился в парке Кронвалда королевским британским чайным пикником.

Фото: LETA.

В прогулке участвовали вельш-корги-пемброки и кардиганы вместе с хозяевами из Латвии и соседних стран. Многие владельцы подготовили для питомцев праздничные, британские и «королевские» наряды.

В этом году организаторы рассчитывали превысить прошлогодний рекорд, когда на прогулку вышли 198 корги. Точное итоговое число участников пока не сообщается. Кроме того, впервые были выбраны король и королева «Королевской прогулки».

Мероприятие посвящено памяти Елизаветы II, чья особая любовь к корги хорошо известна во всём мире. Собаки этой породы на протяжении десятилетий жили при британском королевском дворе и стали одним из неофициальных символов монархии.

Организаторы подчёркивают, что прогулка призвана не только сохранить память о королеве, но и привлечь внимание к ответственному содержанию домашних животных и благополучию собак. Сегодня она уже стала доброй рижской традицией, ежегодно объединяющей владельцев и поклонников корги.