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Леди Гага неожиданно стала мамой - подробности 0 63

Lifenews
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Леди Гага

Пару месяцев назад у Леди Гаги завершился мировой тур, который стал самым успешным в ее карьере. Говорят, она заработала на нем около 300 миллионов долларов. И, кажется, теперь ей есть куда их потратить: она стала мамой.

Мировые СМИ публикуют фото 40-летней Леди Гаги, у которой в руках новорожденный ребенок. Малыш лежит в слинге и плотно прижат к ее телу. Фото сделаны в Северной Калифорнии. Фанаты в шоке, ведь теперь «мама монстриков», как сама себя называет певица, по-настоящему стала матерью.

Но тут же возникает вопрос, откуда появился ребенок, потому что беременной Гагу никто не видел. Да, она могла скрыть этот момент от посторонних глаз, но в туре при многотысячной толпе долго сохранять тайну не получится. Скорее всего, исполнительница Bad Romance и ее жених Майкл Полански воспользовались услугами суррогатной матери.

Свой новый статус Гага и ее жених пока не комментировали. Также никто не знает пол, имя и дату рождения малыша. Так что фанаты ждут подробностей.

В прошлом году Леди Гага призналась, что мечтает стать матерью. Об этом она объявила в эфире американского The Late Show, отметив, что доведет тур до конца, после чего возьмет паузу от новых проектов и бродвейских постановок. «Конечно, я бы хотела сделать еще очень многое. Но больше всего я хочу стать мамой. Надеюсь, это моя следующая главная роль», — подчеркнула Леди Гага в интервью.

По ее словам, роль матери для нее таинственная, неизвестная и очень притягательная, она видит в этом свою цель. Тем более что впервые за долгое время она начала чувствовать настоящие заботу и поддержку. Пять лет назад артистка встретила предпринимателя Майкла Полански и поняла: это любовь с первого взгляда.

Помолвка прошла весной 2024 года, но официальной свадьбы пока не было. По крайней мере, фанатам о ней ничего не известно.

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#музыка #Леди Гага #мама #знаменитости
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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