Исключительно подробное исследование организма Марии Браньяс Морера, прожившей более 117 лет, показало, что экстремальное долголетие может сочетать в себе одновременно и признаки интенсивного старения, и признаки мощной биологической защиты от него.

Ученые обнаружили у супердолгожительницы низкий уровень воспаления, наличие полезных кишечных бактерий, защитные генетические особенности и «молодой» биологический возраст, который оказался меньше хронологического.

Испанка Мария Браньяс Морера (1907–2024) на протяжении примерно полутора лет была старейшим человеком в мире, чья дата рождения официально подтверждена. Этот статус женщина удерживала с 17 января 2023 года до своей кончины 19 августа 2024 года, прожив 117 лет и 168 дней. Она родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско (США) в семье выходцев из Испании, а с восьмилетнего возраста жила в Каталонии. В этом регионе ожидаемая продолжительность жизни женщин составляет 86 лет, таким образом, Браньяс превысила этот средний показатель более чем на 30 лет.

Что показал анализ образцов организма 117-летней женщины

Испанские исследователи, статья которых была опубликована в журнале Cell Reports Medicine, изучили собранные при жизни биологические образцы Браньяс одновременно на нескольких уровнях. Проведенный ими мультиомиксный анализ включал методы геномики, протеомики, эпигеномики, метаболомики и микробиомики, что сделало это исследование самым всесторонним биологическим анализом организма супердолгожителя из всех когда-либо проводившихся.

В результате ученые обнаружили не просто равномерное замедление процессов старения в организме Браньяс, а гораздо более сложную картину. По словам ведущего автора исследования Манеля Эстеллера, биологические показатели женщины демонстрировали «удивительную двойственность: одновременное наличие признаков глубокого старения и здорового долголетия».

Так, на крайне преклонный возраст Браньяс указывали очень короткие теломеры (концевые участки хромосом), признаки провоспалительной активности иммунной системы и наличие популяции стареющих B-лимфоцитов.

В то же время другие показатели выглядели необычно благоприятными. К примеру, у Браньяс были выявлены генетические особенности, связанные с нейро- и кардиопротекцией, то есть защитой от нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в ее организме наблюдался низкий уровень воспалительных процессов, в микробиоте ее кишечника преобладали полезные бифидобактерии, а эпигенетический биологический возраст был меньше хронологического.

Что все это значит

Это сочетание имеет важное значение, пояснили ученые, поскольку оно позволяет предположить, что для достижения исключительного долголетия не обязательно старательно избегать любых маркеров старения. Напротив, у некоторых людей могут проявляться выраженные признаки старения, но при этом сохраняться биологические черты, защищающие организм от многих его пагубных последствий.

Исследователи предостерегают: пока рано напрямую связывать конкретные биологические характеристики с определенным поведением или образом жизни. Тем не менее, они выделяют ряд факторов, которые стоит учитывать при попытке объяснить феномен Марии Браньяс Морера: здоровое питание, насыщенная и разнообразная социальная жизнь, а также отсутствие вредных привычек.