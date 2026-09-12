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Пожил по-королевски, но не заплатил: в Лондоне продают Ferrari катарского шейха 0 72

Lifenews
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Abarth 695 Tributo Ferrari

Лондонский пятизвездочный отель The Dorchester пустит с молотка личный автомобиль катарского шейха, чтобы покрыть его гигантский долг в 458 тысяч фунтов стерлингов. Рассказываем, что такого натворил член правящей династии Катара, чтобы накопить этот внушительный счет.

Нассер бин Абдулла аль-Тани хоть и принадлежит к влиятельному правящему клану, но никаких государственных постов на родине не занимает. Но кто сказал, что нужно обязательно быть у власти, чтобы жить по-королевски? Нассер бин Абдулла — бизнесмен, глава группы компаний Nasser bin Abdulla & Sons Group, в прошлом вице-президент футбольного клуба «Малага» и большой любитель роскоши. Но, как выяснилось, не самый великий любитель за эту роскошь платить.

Как сообщает Financial Times, шейх оказался должен сразу по нескольким пунктам:

198 180 фунтов — за проживание и услуги;

около 3200 фунтов — набежавшие проценты;

256 627 фунтов — сопутствующие сборы и судебные издержки.

То есть товарищ аль-Тани жил себе в одном из самых престижных и дорогих отелей ультралюкс-класса в мире, расположенном в сердце Лондона, пользовался всеми благами и услугами, а оплатить счет не счел нужным.

Руководство The Dorchester такой дерзости не оценило и подало на Нассера бин Абдуллу в суд. Чтобы вернуть деньги, судья разрешил конфисковать и продать личный автомобиль шейха — эксклюзивный хэтчбек Abarth 695 Tributo Ferrari 2011 года выпуска, украшенный гоночными полосами. Правда, эта продажа вряд ли спасет ситуацию: по оценкам профильного портала The Classic Valuer, средняя цена такой малолитражки на вторичном рынке составляет всего 23 500 фунтов стерлингов. Это лишь двадцатая часть долга.

Сам Нассер бин Абдулла аль-Тани на судебное заседание не явился и не прислал своего представителя. В официальных документах его адресом до сих пор значится роскошный дворец Аль-Ваджиба в Дохе.

Уже после вынесения вердикта адвокаты шейха заявили прессе, что их клиент узнал об иске буквально на днях, поскольку уведомления о суде были доставлены с грубыми нарушениями. Защита уверяет, что требуемая отелем сумма сильно преувеличена, адвокаты шейха намерены в ближайшее время обжаловать это судебное решение.

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#суд #финансы #долги #Лондон
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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