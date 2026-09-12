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Травмы и крики из квартиры: Садальский напомнил о загадочной смерти Ирины Цывиной 0 199

Lifenews
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ирина Цывина

Станислав Садальский вновь обратил внимание на обстоятельства смерти актрисы Ирины Цывиной, скончавшейся в апреле 2019 года. Артист перечислил обнаруженные у неё травмы и напомнил о сомнениях дочери покойной. При этом официальной причиной смерти Цывиной была названа кардиомиопатия.

Актёр Станислав Садальский поднял в своём блоге тему смерти Ирины Цывиной — актрисы и вдовы Евгения Евстигнеева. По его словам, некоторые обстоятельства произошедшего до сих пор вызывают у него вопросы.

Цывина скончалась в ночь на 18 апреля 2019 года. Ей было 55 лет. Тело актрисы в московской квартире обнаружил её сын Александр.

Садальский написал, что незадолго до смерти Цывиной соседка якобы слышала шум и крики, доносившиеся из квартиры. Он также перечислил травмы, которые, по его утверждению, были зафиксированы на теле актрисы: повреждения головы и спины, рану на затылке, ссадины и перелом ребра.

Приведённые артистом сведения являются его пересказом обстоятельств дела и сами по себе не доказывают криминального характера смерти.

Дочь актрисы сомневалась в официальной версии

По словам Садальского, дочь Ирины Цывиной также не верила, что смерть матери наступила исключительно по естественным причинам. Она добивалась проведения дополнительной проверки, полагая, что актриса могла погибнуть в результате преступления.

Подписчики Садальского поддержали его сомнения и предположили, что в этой истории мог быть криминальный след. Однако никаких официально подтверждённых выводов об убийстве опубликовано не было.

Официальной причиной смерти актрисы назвали кардиомиопатию — заболевание сердечной мышцы.

Последние годы оказались тяжёлыми

В последние годы жизни Цывина пережила несколько тяжёлых событий. После смерти её супруга, бизнесмена Александра Благонравова, начались судебные разбирательства из-за наследства.

Пасынок актрисы претендовал на часть имущества покойного отца. Цывина тяжело переживала спор и опасалась лишиться жилья. По итогам разбирательства сын Благонравова получил одну из пяти квартир, принадлежавших актрисе.

Шесть лет рядом с Евстигнеевым

Ирина Цывина была последней супругой народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Несмотря на значительную разницу в возрасте и многочисленные пересуды, их брак продлился шесть лет — до смерти актёра в 1992 году.

Цывина называла Евстигнеева главным человеком в своей жизни. После его ухода она продолжила сниматься в кино и телесериалах, а также участвовала в телевизионных проектах.

Публикация Станислава Садальского вновь привлекла внимание к обстоятельствам смерти Ирины Цывиной. Перечисленные им травмы и сомнения родственников действительно требуют осторожного отношения к этой истории, однако официальная причина смерти актрисы остаётся прежней — кардиомиопатия. Подтверждённых данных, позволяющих утверждать, что Цывина стала жертвой преступления, нет.

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#наследство #смерть #травмы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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