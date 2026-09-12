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В Москве оказывают экстренную помощь любимому народному артисту 0 300

Lifenews
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Збруев
ФОТО: Instagram

В Москве врачи скорой оказывают экстренную помощь Александру Збруеву. Решается вопрос о госпитализации 88-летнего артиста.

По неофициальным данным, у Збруева резко обострилось урологическое заболевание.

Збруев — народный артист РСФСР и один из ведущих актёров «Ленкома». Он снимался в «Большой перемене», «Ты у меня одна», «Бедной Саше» и других фильмах.

О серьезных проблемах со здоровьем Збруева стало известно в конце прошлого года. В октябре артиста экстренно госпитализировали: по данным источников из его окружения, он ощущал резкие боли в животе.

Позднее появились сообщения о нарушениях мочеполовой системы, в связи с чем ему провели операцию.

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#медицина #кино #Москва #скорая помощь #новости #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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