Выехавшая из Украины певица Настя Каменских нарвалась на жесткую критику в сети после нового заявления об украинском языке.

В интервью российской журналистке артистка договорилась до того, что ее тело "не приняло" украинский язык. По ее словам, в 2022 году она действительно якобы перешла на украинский язык, но вдруг "потеряла голос".

"У меня как раз тогда был тур, и представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок. Я переносила концерты. Я пошла к психологу, и мне мой психолог говорит: "Возвращайся на русский язык. Твое тело не воспринимает это"… Это же психосоматика чистая. Я верю в психосоматику. Все, что с нами не происходит - это все от головы, - заявила Каменских. - Конечно, Украина 100% должна говорить на украинском языке, но я сделала тогда для себя вывод такой, что я сама хочу решать, на каком языке говорить, на каком языке петь".

И именно на это заявление особенно остро отреагировали пользовали соцсети Threads:

"Очередное дно от Каменских... То есть украинский язык стал виноват в ваших проблемах со здоровьем? А русский – магическая таблетка от всех болезней? Это уже даже не "какая разница, на каком языке". Это некий новый уровень абсурда";

"Тело Насти Каменских не приняло украинский язык. Об этом тело Насти Каменской сказало ртом Насте Каменском на русском языке в интервью хорошей россиянке... Хотя может оно и к лучшему. Пусть этот треш раздается на русском языке";

"Удобная концепция для коррупционеров на будущее: "Мое тело не воспринимает представление декларации", "Моей нервной системе противопоказано жить на одну зарплату", "Мое тело садится только в Porsche".

"Мозг пострадал безвозвратно";

"Интересно кто он, психолог Насти Каменских?";

"Похоже, история о "русскоязычной челюсти" получила достойного конкурента. Настя Каменских, которая теперь у нас олицетворяет свободу, издала новый абсурд... Большего абсурда трудно и представить".