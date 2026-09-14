Звёздная пара поделилась первыми фотографиями Алисы и рассказала о счастье после её рождения. Одновременно СМИ подсчитали, что роды в элитном медицинском центре могли обойтись семье более чем в 20 тысяч евро.

Гарик Харламов стал отцом во второй раз. У 45-летнего шоумена и его 33-летней супруги, актрисы Катерины Ковальчук, родилась дочь. Девочку назвали Алисой.

Для Ковальчук малышка стала первым ребёнком. У Харламова уже есть 12-летняя дочь Анастасия от брака с актрисой Кристиной Асмус.

Супруги подтвердили радостную новость 13 сентября, опубликовав первые фотографии из роддома. По сведениям СМИ, Алиса появилась на свет 10 сентября.

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«Мы ждали тебя. Очень»

На протяжении всей беременности Харламов и Ковальчук старались не обсуждать предстоящее пополнение. Официально новость они подтвердили только после рождения дочери.

В обращении к малышке актриса призналась, что супругам хотелось хотя бы ненадолго сохранить своё счастье только внутри семьи:

«Спасибо, что выбрала нас. Мы ждали тебя. Очень. Добро пожаловать домой, доченька!»

Катерина также поблагодарила врачей за профессионализм, поддержку и тёплое отношение. По словам молодой матери, медицинская команда сделала этот важный для семьи опыт наполненным любовью.

Беременность скрывали до последнего

Слухи о беременности Ковальчук появились ещё весной. О скором пополнении неосторожно проговорился коллега Харламова Денис Дорохов. Актриса тогда резко отреагировала на публичное обсуждение её личной жизни и подчеркнула, что подобные темы касаются только супругов и их близких.

Сам Харламов также долго не комментировал возможное появление ребёнка. Однако в январе 2026 года он признавался журналистам, что они с Катериной хотят детей.

Палата с джакузи, гамаком и двумя санузлами

По данным российских СМИ, Ковальчук рожала в элитном подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Этот медицинский центр популярен среди знаменитостей: ранее его услугами пользовались Агата Муцениеце, Оксана Самойлова, Кети Топурия и бывшая жена Харламова Кристина Асмус.

Как утверждают СМИ, актриса могла выбрать программу Центра домашнего акушерства. Палата по уровню комфорта больше напоминает просторную квартиру: в ней предусмотрены два санузла, джакузи, гамак для расслабления и фитбол.

Официальное описание таких программ подтверждает наличие индивидуальной палаты, сопровождение выбранного врача и шестиразовое питание для роженицы и её партнёра. Конкретный набор услуг зависит от заключённого контракта.

Роды могли стоить более 20 тысяч евро

По подсчётам СМИ, основной контракт с врачами высшей квалификации мог стоить около 15,3 тысячи евро. Услуги личной акушерки оцениваются примерно в 1260 евро, а доулы — ещё приблизительно в 860 евро. Дополнительно оплачиваются анестезия и некоторые медицинские процедуры.

В результате общая стоимость родов могла превысить 20 тысяч евро.

При этом ни Харламов, ни Ковальчук не сообщали, какой именно контракт они заключили и сколько заплатили клинике. Поэтому названная сумма является журналистской оценкой, а не подтверждёнными супругами расходами.

Первыми фотографиями дочери Харламов и Ковальчук поделились только после её рождения, сохранив беременность в тайне почти до самого конца. Судя по данным СМИ, Алиса появилась на свет в премиальных условиях, стоимость которых могла превысить 20 тысяч евро. Точный счёт супруги предпочли не раскрывать.