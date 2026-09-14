Во время масштабной реконструкции Букингемского дворца рабочие обнаружили под половицами десятки предметов, оставленных сотрудниками и строителями на протяжении почти полутора веков. Обычный мусор превратился в своеобразную хронику закулисной жизни королевской резиденции.

Среди находок — фрагмент газеты Standard 1889 года с афишей театров Вест-Энда и страницы Daily Express за 1966 год со статьёй о тюрьме, где содержались участники Великого ограбления поезда? передает NOS.

Под полами также обнаружили билет на турнир по висту, который Королевский общественный клуб провёл 14 апреля 1949 года. Участие стоило шесть пенсов. К этому времени будущему королю Карлу III было всего пять месяцев.

О повседневных увлечениях дворцовых служащих рассказывают лотерейные купоны 1957 года. Кроме того, строители нашли пустую сигаретную пачку, бутылку минеральной воды, оловянную кружку, рождественские открытки, фрагменты декоративной плитки XIX века и пару изношенных рабочих ботинок.

Более официальный характер носит обнаруженный сценарий дипломатического приёма 1977 года, приуроченного к серебряному юбилею Елизаветы II. В документе подробно описывалось, как члены королевской семьи должны перемещаться среди гостей.

Ремонт ради безопасности

Реконструкция дворца началась в 2017 году и должна завершиться в 2027-м. Её стоимость составляет 369 миллионов фунтов стерлингов. Специалисты меняют устаревшие системы электроснабжения, водопровода и отопления.

Особую опасность представляли старые кабели с высохшей резиновой изоляцией: около двух километров такой проводки уже заменили. Обновляются и свинцовые трубы, протечки из которых могли повредить исторические интерьеры.

После окончания работ король Карл III и королева Камилла не переедут во дворец, а останутся в Кларенс-хаусе. Букингемский дворец сохранит роль церемониального и административного центра монархии и станет чаще открываться для посетителей.

Таким образом, реконструкция не только устраняет угрозу пожаров и протечек, но и возвращает из-под полов неожиданную летопись дворцовой жизни — от королевских протоколов до забытых сигарет и рабочих ботинок.