Ксения Собчак побывала дома у 73-летнего Анатолия Вассермана и не скрыла удивления от увиденного. Книги занимают полки, кухню и пространство вокруг кровати, на стенах висят оружейные макеты, календари и фотографии обнажённых женщин, а сам хозяин категорически отказывается называть свои коллекции хламом.

Анатолий Вассерман показал Ксении Собчак квартиру, больше напоминающую одновременно библиотеку, склад и домашний музей. Журналистка обратила внимание на многочисленные стопки книг, старые календари, картины, оружейную коллекцию и эротические снимки.

«Насколько вам комфортно здесь жить? Всё это, если честно, выглядит как склад», — заметила Собчак.

Вассерман ответил, что для повседневной жизни ему нужно немного пространства. Часть книг он уже передал библиотекам, однако расставаться со всеми вещами не собирается. Старые календари, по его словам, являются частью коллекции.

Книги измеряются десятками метров

Стеллажи в квартире имеют общую длину около ста метров, но издания давно перестали на них помещаться. Поэтому стопки появились на полу, кухне и возле кровати.

Вассерман утверждает, что регулярно передаёт книги библиотекам. Недавно он отдал около десяти погонных метров изданий, посвящённых истории, военной технике и цифровым технологиям. Ранее библиотека получила от него более 300 книг.

Собчак сравнила хозяина квартиры с Плюшкиным, однако Вассерман с такой характеристикой не согласился.

«Я всё использую, в отличие от Плюшкина. Я сплю за барьером из книг, потому что перед сном мне надо что-нибудь полистать», — объяснил эрудит.

Оружие оказалось не боевым

Особенно необычно среди книжных завалов выглядят пистолеты, автоматы, винтовки и даже пулемёт «Максим». Однако боевого оружия в коллекции нет: это страйкбольные модели, пневматические образцы и массогабаритные макеты.

Один из старых экспонатов — пулемёт «Максим» — изготовлен из дерева. Вассерман рассказывал, что интересуется оружейной техникой с детства, а коллекцию собирает уже более полувека.

В квартире также хранятся модели самолётов, кораблей, танков и автомобилей. Часть коллекции осталась в Одессе, где Вассерман жил до переезда в Москву.

Старые календари и откровенные фотографии

Собчак обратила внимание и на фотографии обнажённых женщин. Вассерман заявил, что не видит в подобных изображениях ничего предосудительного. При этом он по-прежнему утверждает, что соблюдает данный в молодости обет безбрачия и целомудрия.

Эрудит признаётся, что давно жалеет об этом решении, но считает себя обязанным сдержать слово.

«Я слишком уважаю своё слово, чтобы его нарушать», — объяснил он, назвав юношеский обет необдуманным поступком.

Историю своего безбрачия Вассерман рассказывал и раньше, в том числе в телевизионных интервью. Однако сведения о его интимной жизни основаны исключительно на его собственных заявлениях.

Квартира изначально служила студией

Необычное жильё Вассермана уже не раз показывали журналистам. Ранее он рассказывал, что квартиру приобрела телекомпания для использования в качестве персональной съёмочной студии. Интерьер и обстановку хозяин оплачивал и подбирал самостоятельно.

За прошедшие годы количество вещей заметно увеличилось. При этом Вассерман постепенно освобождает пространство, отдавая часть бумажной библиотеки, и всё чаще приобретает книги в электронном виде.

Интерьер квартиры Анатолия Вассермана действительно выглядит хаотично, но сам хозяин считает почти каждую вещь частью рабочей среды или коллекции. Книжные завалы он понемногу разбирает, оружие оказалось макетами, а от старых календарей и других памятных предметов эрудит отказываться не намерен.