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Новое фото 91-летней Алисы Фрейндлих растрогало поклонников: зал аплодировал стоя 0 393

Lifenews
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алиса Френдлих

Редкое появление Алисы Фрейндлих на публике вызвало бурю эмоций. После совместного выступления с Владимиром Спиваковым зрители аплодировали артистам стоя, а свежая фотография актрисы быстро разошлась по Сети.

12 сентября состоялась премьера программы «…Она и музыка и слово…». Вместе с Алисой Фрейндлих выступили Владимир Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы».

91-летняя актриса прочитала произведения Мандельштама, Гумилёва, Ахматовой и Цветаевой. Оркестр исполнил музыку Баха, Шуберта, Чайковского, Рахманинова и Пьяццоллы.

Редкой фотографией Фрейндлих и Спивакова поделилась оперная певица Хибла Герзмава. Она назвала концерт уникальным, а поклонники признались, что свежий снимок актрисы растрогал их до слёз.

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По сообщениям СМИ, в финале зрители около десяти минут аплодировали стоя и кричали «Браво!». Под овации Фрейндлих и Спиваков закружились в небольшом танце.

Сама актриса призналась, что сильно волновалась: «Я так робела». Находившиеся среди зрителей Игорь и Вадим Верники поддержали Фрейндлих, отметив лёгкость, уверенность и тонкий юмор её выступления.

Сейчас актриса редко участвует в регулярных спектаклях, предпочитая отдельные творческие проекты. Новое выступление Алисы Фрейндлих стало настоящим подарком для поклонников. Овация, танец со Спиваковым и искреннее признание актрисы в волнении сделали этот вечер особенно трогательным.

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#театр #культура #музыка #эмоции #старение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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