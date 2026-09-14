Редкое появление Алисы Фрейндлих на публике вызвало бурю эмоций. После совместного выступления с Владимиром Спиваковым зрители аплодировали артистам стоя, а свежая фотография актрисы быстро разошлась по Сети.

12 сентября состоялась премьера программы «…Она и музыка и слово…». Вместе с Алисой Фрейндлих выступили Владимир Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы».

91-летняя актриса прочитала произведения Мандельштама, Гумилёва, Ахматовой и Цветаевой. Оркестр исполнил музыку Баха, Шуберта, Чайковского, Рахманинова и Пьяццоллы.

Редкой фотографией Фрейндлих и Спивакова поделилась оперная певица Хибла Герзмава. Она назвала концерт уникальным, а поклонники признались, что свежий снимок актрисы растрогал их до слёз.

По сообщениям СМИ, в финале зрители около десяти минут аплодировали стоя и кричали «Браво!». Под овации Фрейндлих и Спиваков закружились в небольшом танце.

Сама актриса призналась, что сильно волновалась: «Я так робела». Находившиеся среди зрителей Игорь и Вадим Верники поддержали Фрейндлих, отметив лёгкость, уверенность и тонкий юмор её выступления.

Сейчас актриса редко участвует в регулярных спектаклях, предпочитая отдельные творческие проекты. Новое выступление Алисы Фрейндлих стало настоящим подарком для поклонников. Овация, танец со Спиваковым и искреннее признание актрисы в волнении сделали этот вечер особенно трогательным.