В самом узком городе мира проживает 400 тысяч жителей, несмотря на то, что его минимальная ширина составляет всего 30 метров. Чтобы решить проблему географических ограничений, власти построили в городе больше вертикальных зданий. Об этом пишет Newsweek.

Речь идет о городе Яньцзинь, расположенном в узкой долине между двумя горами в провинции Юньнань в Китае, где ширина достигает 30 метров.

"Яньцзинь расположен между двумя чрезвычайно крутыми горами, а его ширина в самом узком месте составляет всего 30 метров. Даже в самом широком месте его ширина достигает лишь 300 метров", - добавляют в материале.

Этот город необычен благодаря своей интересной вертикальной архитектуре и высоким узким зданиям, возведенным для защиты от наводнений.

"Чтобы максимально эффективно использовать имеющееся пространство, создатели города решили строить все в вертикальном направлении. Здания расположены на высоких опорах, чтобы сэкономить место и одновременно защитить их от наводнений. Поэтому всё выглядит компактно", - отмечает Newsweek.