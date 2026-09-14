Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самый узкий город мира местами шириной всего 30 метров: как там живут 400 тыс. человек 0 155

Lifenews
Дата публикации: 14.09.2026
УНИАН
Изображение к статье: город Яньцзинь

В самом узком городе мира проживает 400 тысяч жителей, несмотря на то, что его минимальная ширина составляет всего 30 метров. Чтобы решить проблему географических ограничений, власти построили в городе больше вертикальных зданий. Об этом пишет Newsweek.

Речь идет о городе Яньцзинь, расположенном в узкой долине между двумя горами в провинции Юньнань в Китае, где ширина достигает 30 метров.

"Яньцзинь расположен между двумя чрезвычайно крутыми горами, а его ширина в самом узком месте составляет всего 30 метров. Даже в самом широком месте его ширина достигает лишь 300 метров", - добавляют в материале.

Этот город необычен благодаря своей интересной вертикальной архитектуре и высоким узким зданиям, возведенным для защиты от наводнений.

"Чтобы максимально эффективно использовать имеющееся пространство, создатели города решили строить все в вертикальном направлении. Здания расположены на высоких опорах, чтобы сэкономить место и одновременно защитить их от наводнений. Поэтому всё выглядит компактно", - отмечает Newsweek.

×
#архитектура #инфраструктура #население #города #Китай
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук
Изображение к статье: Настя Каменских
Изображение к статье: Ковальчук и Харламов
Изображение к статье: Александр Збруев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ксения Собчак побывала дома у 73-летнего Анатолия Вассермана.
Lifenews
Изображение к статье: Какие цветы стоит сеять осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Оэмис Ромагоза Дуррути
В мире
Изображение к статье: Евросоюз и Арктика
В мире
Изображение к статье: лайнер airBaltic Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Хиситы захватили два острова
В мире
Изображение к статье: Ксения Собчак побывала дома у 73-летнего Анатолия Вассермана.
Lifenews
Изображение к статье: Какие цветы стоит сеять осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Оэмис Ромагоза Дуррути
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео