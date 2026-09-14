После отдыха на озере Гарда семья из четырёх человек обнаружила среди вещей маленького средиземноморского геккона. Незваный путешественник добрался в багаже до Варшавы, но при встрече с хозяевами так испугался, что отбросил хвост.

Необычным открытием завершился отпуск польской семьи на озере Гарда в Италии. Вернувшись в Варшаву и начав разбирать багаж, отдыхающие увидели, что между вещами в одном из чемоданов прячется небольшая ящерица.

Как выяснилось, средиземноморский геккон, вероятно, забрался в чемодан ещё в Италии и незамеченным преодолел весь путь до Польши.

Информация о «супружеской паре» оказалась неточной: польские источники сообщают о семье из четырёх человек. Сам случай произошёл в субботу, 29 августа 2026 года, а сообщение о нём поступило в варшавскую городскую стражу после 14:00 с улицы Модзелевского.

От страха геккон отбросил хвост

Когда несколько членов семьи склонились над открытым чемоданом, перепуганная ящерица отбросила хвост. Такое поведение называется автотомией и служит естественным защитным механизмом: отделившийся хвост отвлекает хищника и даёт животному возможность скрыться.

Однако на этот раз убежать геккону не удалось. Хозяйка чемодана осторожно накрыла его сосудом, а затем связалась с городскими службами. До приезда специалистов она поместила животное в подготовленную банку с песком и отверстиями для воздуха.

На вызов прибыли сотрудницы специализированного подразделения Ekopatrol, которое занимается животными. Они определили, что перед ними средиземноморский геккон — небольшая ящерица, широко распространённая в том числе в Италии.

Специалисты пояснили, что этот вид не представляет опасности для человека. При угрозе гекконы обычно стараются убежать и найти тёмное спокойное укрытие. Вероятно, именно таким убежищем для маленькой ящерицы и стал чемодан.

Путешественника передали специалистам

Геккона забрали сотрудники Ekopatrol и передали под опеку специалистов Центра CITES при Варшавском зоопарке. Там животное сможет восстановиться после продолжительного путешествия и пережитого стресса.

Необычный случай закончился благополучно благодаря осторожным действиям хозяйки чемодана. История также напоминает, что после возвращения из тёплых стран багаж желательно разбирать внимательно: среди одежды может случайно спрятаться живой «пассажир», которому потребуется помощь специалистов.