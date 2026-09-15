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Максим Галкин возглавил две инвестиционные компании на Кипре 0 89

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Галкин
ФОТО: Instagram

Максим Галкин стал руководителем двух зарегистрированных на Кипре инвестиционных компаний - OMNITOTAL LIMITED и OMNIDEAL LIMITED. Обе структуры были созданы в Лимасоле в феврале 2025 года с разницей в девять дней.

17 марта Галкин занял должности директора и секретаря обеих компаний. До этого ими управляли структуры группы Patrician, специализирующейся на работе с трастами, недвижимостью и активами состоятельных клиентов. Руководитель группы Ставрос Павлоу ранее много лет сотрудничал с представителями российского бизнеса и сопровождал сделки на сотни миллионов долларов.

Через OMNITOTAL LIMITED и OMNIDEAL LIMITED можно владеть различными активами, а также приобретать и продавать недвижимость и автомобили. После назначения Галкина управление обеими структурами перешло к нему.

Таким образом, артист получил возможность участвовать в управлении компаниями, деятельность которых связана с инвестициями и операциями с активами на Кипре. Информация о конкретных объектах недвижимости, автомобилях или других активах, которыми уже владеют компании, не приводится.

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#недвижимость #Кипр #автомобили #Максим Галкин
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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