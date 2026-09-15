Американская актриса Хейден Панеттьери могла умереть после приёма поддельной таблетки оксикодона, содержавшей фентанил. Эта версия пока не подтверждена официально: окончательную причину смерти должны установить по результатам токсикологической экспертизы.

Звезду сериалов «Герои» и «Нэшвилл» нашли без сознания 16 августа во временном жилье в Гринвилле, штат Южная Каролина. Прибывшие медики обнаружили у неё остановку сердца и пытались провести реанимацию, однако спасти 36-летнюю актрису не удалось.

Вскрытие, проведённое на следующий день, не выявило травм, которые могли бы стать причиной смерти. Полиция также не обнаружила признаков насильственной смерти. Семья актрисы подтвердила её кончину через представителя.

Следствие проверяет версию о фентаниле

По данным американских СМИ, перед поездкой в Южную Каролину Панеттьери могла приобрести в Лос-Анджелесе рецептурные препараты вне легальной аптечной сети. Утром в день смерти она, предположительно, приняла таблетку, считая её оксикодоном.

Следователи допускают, что таблетка могла содержать фентанил — чрезвычайно сильный синтетический опиоид. Даже небольшое его количество способно вызвать остановку дыхания и смертельную передозировку.

Однако утверждать, что именно эта таблетка стала причиной смерти, пока нельзя. Результаты токсикологического исследования ещё не опубликованы, а информация о фентаниле поступает от неназванных источников, знакомых с расследованием.

Партнёр пытался спасти актрису

Как сообщают СМИ, находившийся рядом Брайан Хикерсон ввёл Панеттьери налоксон, известный под торговым названием Narcan. Этот препарат используют для экстренного прекращения действия опиоидов.

Хикерсон и его брат также проводили сердечно-лёгочную реанимацию до приезда медиков. Впоследствии Хикерсон встретился с представителями Управления США по борьбе с наркотиками. Обвинений в связи со смертью актрисы ему не предъявляли.

DEA ищет возможного поставщика

Расследование ведётся одновременно в Южной Каролине и Калифорнии. Федеральные агенты пытаются установить происхождение препаратов и проверить сведения о человеке, который мог продать актрисе таблетки на чёрном рынке.

Если экспертиза подтвердит наличие фентанила, следствию предстоит выяснить, кто изготовил или распространил потенциально смертельный препарат и знал ли поставщик о его составе.

Актриса рассказывала о зависимости

Панеттьери открыто говорила о многолетней борьбе с алкогольной и опиоидной зависимостью, а также о послеродовой депрессии. Этим темам она посвятила часть мемуаров This Is Me: A Reckoning, опубликованных незадолго до смерти.

Мировую известность актрисе принесла роль Клэр Беннет в сериале «Герои». Она также сыграла Джульетту Барнс в «Нэшвилле» и снималась в фильмах франшизы «Крик». У Панеттьери осталась дочь Кайя, родившаяся в отношениях с Владимиром Кличко.

Окончательный ответ о причине смерти Панеттьери дадут результаты токсикологической экспертизы. Пока расследование сосредоточено на происхождении таблетки и поиске её возможного поставщика, а версия о примеси фентанила остаётся основной, но официально не подтверждённой.