Актер Борис Дергачев рассказал о своем соперничестве с Анной Седоковой в психологическом реалити-шоу. По его словам, певица оказалась одним из самых сильных игроков и умело использовала обаяние, чтобы добиваться нужной реакции от мужчин.

Недавно завершился популярный психологический реалити-проект, участникам которого приходилось плести интриги, обманывать друг друга и бороться за денежный приз. Анна Седокова оказалась единственной женщиной, сумевшей добраться почти до самого финала. Одним из победителей шоу стал актер Борис Дергачев.

В разговоре с блогером Наташей Гасанхановой Дергачев признался, что противостоять певице было непросто. По его словам, Седокова прекрасно понимала, какое впечатление производит на мужчин, и пользовалась этим во время игры.

Актер обратил внимание на особую манеру общения певицы — мягкую и располагающую. По его наблюдениям, под ее воздействием мужчины быстро теряли настороженность и становились более сговорчивыми.

«Она как сирена», — охарактеризовал Седокову Дергачев.

Борис Дергачев

Сам актер, как он утверждает, сознательно старался не поддаваться ее обаянию. Дергачев даже заставлял себя лишний раз не смотреть на Седокову, опасаясь, что она сможет повлиять и на его решения.

При этом некоторым другим участникам противостоять певице было сложнее. В публикации в качестве примера приводится Михаил Терехин, на которого, как утверждается, подействовали флирт и игривое поведение Седоковой.