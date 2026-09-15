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«Она как сирена»: актер Борис Дергачев рассказал, как Анна Седокова обезоруживала мужчин 0 414

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Седокова

Актер Борис Дергачев рассказал о своем соперничестве с Анной Седоковой в психологическом реалити-шоу. По его словам, певица оказалась одним из самых сильных игроков и умело использовала обаяние, чтобы добиваться нужной реакции от мужчин.

Недавно завершился популярный психологический реалити-проект, участникам которого приходилось плести интриги, обманывать друг друга и бороться за денежный приз. Анна Седокова оказалась единственной женщиной, сумевшей добраться почти до самого финала. Одним из победителей шоу стал актер Борис Дергачев.

В разговоре с блогером Наташей Гасанхановой Дергачев признался, что противостоять певице было непросто. По его словам, Седокова прекрасно понимала, какое впечатление производит на мужчин, и пользовалась этим во время игры.

Актер обратил внимание на особую манеру общения певицы — мягкую и располагающую. По его наблюдениям, под ее воздействием мужчины быстро теряли настороженность и становились более сговорчивыми.

«Она как сирена», — охарактеризовал Седокову Дергачев.

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Борис Дергачев

Сам актер, как он утверждает, сознательно старался не поддаваться ее обаянию. Дергачев даже заставлял себя лишний раз не смотреть на Седокову, опасаясь, что она сможет повлиять и на его решения.

При этом некоторым другим участникам противостоять певице было сложнее. В публикации в качестве примера приводится Михаил Терехин, на которого, как утверждается, подействовали флирт и игривое поведение Седоковой.

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#шоу-бизнес #конкуренция #женщины #знаменитости #психология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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