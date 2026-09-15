14 сентября исполнилось 17 лет со дня смерти звезды «Грязных танцев» Патрика Суэйзи. Его вдова, актриса и танцовщица Лиза Ниеми, поделилась архивной фотографией мужа и рассказала, каким запомнила человека, с которым прожила более трех десятилетий.

Патрик Суэйзи умер 14 сентября 2009 года после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Ему было 57 лет.

Первые серьезные проблемы со здоровьем появились у актера в конце 2007 года, когда его начали мучить боли в животе. Позднее врачи диагностировали рак поджелудочной железы.

Несмотря на тяжелую болезнь, Суэйзи продолжал работать и надеялся на успех лечения. Однако заболевание прогрессировало. В начале 2009 года актер был госпитализирован с пневмонией, а позднее врачи обнаружили метастазы в печени.

После смерти Суэйзи кремировали, а его прах развеяли над принадлежавшим ему ранчо в Нью-Мексико.

«Он принимал жизнь на все 100%»

В годовщину смерти мужа Лиза Ниеми опубликовала их архивную фотографию и поделилась воспоминаниями о нем.

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Она привела слова Опры Уинфри о том, что величайшее приключение — прожить жизнь своей мечты, и призналась, что спустя годы особенно остро ощущает хрупкость и быстротечность жизни.

«Патрик был бесстрашен. Он принимал жизнь на все 100%. Это был блестящий алмаз», — написала Ниеми.

Поклонники актера присоединились к воспоминаниям. В комментариях они отмечали, что Суэйзи по-прежнему любят и помнят, называли его одним из лучших актеров своего поколения и благодарили вдову за архивную фотографию.

Вместе более 30 лет

Патрик Суэйзи и Лиза Ниеми поженились в 1975 году и оставались супругами до самой смерти актера. Их брак продлился 34 года.

Спустя почти пять лет после смерти Суэйзи Ниеми вновь вышла замуж. 25 мая 2014 года ее супругом стал ювелир Альберт ДеПриско. Свадьба состоялась в Палм-Бич во Флориде в кругу родственников и близких друзей.

Патрик Суэйзи ушел из жизни 17 лет назад, однако для миллионов зрителей он остается прежде всего героем «Грязных танцев» и «Привидения», а для Лизы Ниеми — человеком, который, по ее словам, не боялся жить на полную.