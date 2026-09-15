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Сколько кошка может пробыть в одиночестве: ответ ветеринаров 0 187

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошка

Кошки кажутся независимыми, но долгое одиночество подходит не всем. Одни почти не замечают отсутствия хозяина, другие переживают это как резкое нарушение привычной жизни. По словам ветеринаров, грань между нормальным уединением и стрессом очень тонкая. На сколько времени можно оставлять кошку одну?

Взрослые кошки

Кошки, в отличие от собак, обычно спокойно остаются без людей на несколько часов: спят, ухаживают за шерстью, играют. Для взрослой кошки, привыкшей к распорядку, одна ночь без хозяина, как правило, не проблема. Но большинство ветеринаров и экспертов по поведению не советуют оставлять кошку совсем одну дольше 24-48 часов, пишет A-Z Animals.

Бихевиорист Микель Дельгадо отмечает: кошки чувствительны к переменам, хотя не всегда это показывают. Долгое нарушение распорядка может вызвать тревогу, стресс или необычное поведение. Кроме того, без человека некому заметить и устранить проблему: миска с водой может перевернуться, лоток — загрязниться, а питомец — заболеть. Внешнее спокойствие кошки не всегда означает, что она не испытывает дискомфорта. Ранее мы рассказывали, почему кошки мешают нам работать.

Котята

Для котят ограничения строже. Малыша младше трех месяцев не стоит оставлять одного более чем на 20 минут: он еще не контролирует поведение и особенно уязвим перед бытовыми опасностями. С трех месяцев котенок может провести без хозяина до шести часов, к восьми месяцам — около половины дня. Лишь ближе к году большинство кошек способны безопасно оставаться одни сутки, если привыкли к таким периодам.

Если нужно уехать на день или два

оставьте свежую воду и достаточный запас корма;

замените наполнитель в лотке;

оставьте игрушки, лежанки, доступ к высоким полкам;

положите в открытом доступе вещь с вашим запахом (плед или футболку);

уберите опасные предметы;

закройте комнаты, куда нельзя заходить;

исключите доступ к ядовитым растениям.

Впрочем, даже тщательно подготовленная квартира не заменяет человека. Самый надежный способ — попросить друга или зооняню приходить каждый день. Такие визиты позволяют проверить здоровье кошки, поддержать привычный режим и дать ей чувство безопасности. Кошки ценят самостоятельность, но нуждаются в людях гораздо сильнее, чем иногда кажется.

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#домашние животные #кошки
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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