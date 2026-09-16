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Евгению Петросяну — 81: молодая жена показала редкое семейное фото с детьми 0 343

Lifenews
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Петросян с детьми
ФОТО: Instagram

Сегодня, 16 сентября, Евгений Петросян отмечает 81-й день рождения. Одной из первых юмориста публично поздравила его супруга Татьяна Брухунова, опубликовав семейный снимок с их детьми — шестилетним Ваганом и двухлетней Матильдой.

На фотографии Петросян и Брухунова позируют вместе с сыном и дочерью. Для семейной съёмки они выбрали яркие наряды, а именинник дополнил свой образ необычной короткой шапкой.

«У нас сегодня праздник! С днем рождения, Волшебник!» — обратилась Брухунова к мужу.

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Instagram

Поклонники присоединились к поздравлениям

После публикации фотографии подписчики начали поздравлять Петросяна. В комментариях ему желают здоровья, энергии и долгих лет жизни.

Незадолго до дня рождения артист вместе с семьёй вернулся с отдыха. Во время поездки Брухунова регулярно публиковала фотографии из отпуска и делилась семейными моментами с подписчиками.

Евгений Петросян встретил 81-летие в семейном кругу, а опубликованный супругой снимок стал одним из редких кадров, на котором юморист запечатлён вместе с женой и двумя маленькими детьми.

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#отдых #instagram #социальные сети #семья #Евгений Петросян #День Рождения #знаменитости #поздравление
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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