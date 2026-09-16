Напомним, в беседе с журналисткой артистка отметила, что в начале полномасштабной войны несколько месяцев говорила исключительно на украинском языке. Но после перехода на родной язык потеряла голос и у нее появилась киста.

"У меня как раз тогда был тур, и у меня появилась киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. Я была в шоке. Мне пришлось переносить концерты. Я пошла к психологу, и он мне сказал: "Вернись к русскому языку. Твое тело не воспринимает этого"… Это же чистая психосоматика", – заявила Настя.

После таких признаний в сети раскритиковали певицу и даже начали делать мемы на эту тему. Некоторое время Каменских молчала, однако на днях решила ответить в своём Instagram.

"Правда – это отвратительный контент и плохой сторителлинг. Это противоречит законам шоу-бизнеса. Никогда не говорите о себе правду, если ваша задача – "понравиться". Но если вам всё равно, то это единственный способ остаться человеком в 2026 году. Любое желание в наше время угодить рано или поздно превратит вас в заложников. Если я иду на интервью, мне не нужно думать, кого я могу удовлетворить своими словами; если я захочу, чтобы меня любили, я буду молчать. От людей требуется лишь та честность, которая совпадает с их ожиданиями. Идеальный герой для любого общества – покойник. Он не меняется, не совершает ошибок и не бывает неудобным. Хочешь абсолютно безусловной любви? Перестань существовать. Ну, как минимум, убей в себе всё живое и честное", – рассказала NK.