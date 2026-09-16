Передача 360TV «Sadursme 360» в эксперименте проверяет, могут ли квас, безалкогольное пиво, кефир и другие повседневно употребляемые продукты заставить алкотестер показать промилле. Результаты показывают — некоторые из них действительно кратковременно заставляют алкотестер "нервничать".

Может ли алкотестер показать промилле после употребления кваса, комбучи или безалкогольного пива? Чтобы это выяснить, в эксперименте были проверены несколько повседневно употребляемых продуктов — берёзовый сок, квас, безалкогольное пиво, кефир и конфеты.

Оказывается, некоторые из них сразу после употребления действительно заставляют алкотестер показать наличие алкоголя. Например, после кваса было зафиксировано 0,39 промилле, а после «Vētras putna» — 0,22 промилле. Однако примерно через пять минут эти показатели уже исчезли.

Чтобы понять, означает ли такой результат также реальное опьянение, участники эксперимента обращаются к наркологу. Специалист поясняет, что в таких случаях речь скорее идёт о реакции измерительного прибора, а не об опьянении человека.

«Вряд ли это опьянение. Скорее, это фиксация измерительным прибором определённых химических реакций именно в момент измерения. То, что происходит в организме, несопоставимо с тем, что происходит, когда в организм действительно попадает алкогольный продукт», — отмечает нарколог.

Эксперимент показывает, что даже кажущиеся безобидными напитки могут кратковременно влиять на показания алкотестера.