На 71-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра, кино и озвучивания Наталья Данилова. Большинству зрителей она запомнилась по роли младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в культовом телефильме «Место встречи изменить нельзя».

О смерти артистки сообщил Театр имени Веры Комиссаржевской. Наталья Данилова ушла из жизни 8 сентября, однако известно об этом стало только спустя несколько дней. Причина смерти официально не названа.

Роль, которую запомнили миллионы

Известность Наталье Даниловой принесла пятисерийная картина Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», вышедшая на экраны в 1979 году. Она сыграла Варвару Синичкину — сотрудницу милиции и возлюбленную Владимира Шарапова в исполнении Владимира Конкина.

Сдержанная и обаятельная героиня Даниловой стала одним из самых запоминающихся женских образов фильма.

В кино пришла ещё подростком

Наталья Юрьевна Данилова родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. В кино она впервые появилась ещё в подростковом возрасте. Профессиональное образование получила в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, который окончила в 1976 году.

После выпуска Данилову приняли в труппу Большого драматического театра имени Горького. Позднее она стала актрисой Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской.

За годы сценической карьеры Данилова создала множество драматических образов, работая с произведениями русской и зарубежной классики. В 1991 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.

Снималась в кино и сериалах

Помимо «Места встречи изменить нельзя», Наталья Данилова сыграла в телевизионном цикле «Маленькие трагедии», экранизации романа «Отцы и дети», картинах «Человек-невидимка» и «Жизнь Клима Самгина».

В более поздние годы актрису можно было увидеть в сериалах «Империя под ударом», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Татьянин день» и «Семейный дом». Одной из последних работ Даниловой стала роль в фантастическом фильме «Последний хранитель Беловодья», который пока не вышел на экраны.

Актриса продолжала сниматься даже после длительных перерывов, появляясь как в исторических проектах, так и в современных телевизионных мелодрамах и детективах.

Голос Даши из «Брата-2»

Наталья Данилова также занималась озвучиванием. Именно её голосом в фильме Алексея Балабанова «Брат-2» говорит Даша по прозвищу Мэрилин, которую на экране сыграла Дарья Юргенс.

Артистка работала и над другими проектами озвучивания, благодаря чему её голос был знаком зрителям не меньше, чем экранные образы.

Зрители вспоминают актрису

После сообщения о смерти Натальи Даниловой поклонники начали публиковать слова соболезнования. Зрители вспоминают её как красивую, талантливую и интеллигентную актрису, чьи героини отличались внутренней силой и сдержанностью.

Особенно много откликов связано с Варей Синичкиной. Для нескольких поколений зрителей эта роль осталась одним из самых светлых и трогательных образов фильма «Место встречи изменить нельзя».

Наталье Даниловой было 70 лет. До своего 71-летия она не дожила чуть более двух недель.