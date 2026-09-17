Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депутат застрял в туалете парламента на 13 часов из-за сломанного замка 0 203

Lifenews
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В туалете

Депутат бельгийского региона Фландрия Фредерик Эренс провёл ночь запертым в туалете здания парламента в Брюсселе. Замок двери сломался, и он не мог выйти, сообщает VRT.

Вечером после заседания Эренс перед уходом домой зашёл в туалет в одном из зданий парламентского комплекса. Когда он понял, что замок сломался, то стучал и звал на помощь, но никто его не услышал.

Депутат не смог никому позвонить, так как оставил телефон на рабочем столе. «В кои-то веки я не взял с собой телефон. Подумал, что хотя бы раз не буду брать с собой этот гаджет, и именно тогда он мне и понадобился», — рассказал Фредерик Эренс.

Только спустя 13 часов, около 06:00 следующего дня крики депутата услышала пришедшая на работу уборщица. После этого политика госпитализировали из-за кислородного голодания, поскольку вентиляция в кабинке туалета выключилась на ночь и поток свежего воздуха прекратился.

В пресс-службе парламента Фландрии назвали инцидент «особенно неудачным стечением обстоятельств». Там добавили, что ранее подобных проблем с замками туалетных дверей не было. Причины поломки выясняются, парламентские службы пообещали принять меры, чтобы подобного не повторилось.

×
#безопасность #парламент #замок #Брюссель #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Наталья Данилова
Изображение к статье: Петросян с детьми
Изображение к статье: алкотестер
Изображение к статье: Кошка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пророк Захария и его жена праведная Елисавета
Наша Латвия
Изображение к статье: Пустая школа
В мире
Изображение к статье: Идет война
В мире
7
Изображение к статье: Экзамен
Lifenews
Изображение к статье: корги
В мире животных
Изображение к статье: Европарламент
В мире
Изображение к статье: Пророк Захария и его жена праведная Елисавета
Наша Латвия
Изображение к статье: Пустая школа
В мире
Изображение к статье: Идет война
В мире
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео