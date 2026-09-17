Депутат бельгийского региона Фландрия Фредерик Эренс провёл ночь запертым в туалете здания парламента в Брюсселе. Замок двери сломался, и он не мог выйти, сообщает VRT.

Вечером после заседания Эренс перед уходом домой зашёл в туалет в одном из зданий парламентского комплекса. Когда он понял, что замок сломался, то стучал и звал на помощь, но никто его не услышал.

Депутат не смог никому позвонить, так как оставил телефон на рабочем столе. «В кои-то веки я не взял с собой телефон. Подумал, что хотя бы раз не буду брать с собой этот гаджет, и именно тогда он мне и понадобился», — рассказал Фредерик Эренс.

Только спустя 13 часов, около 06:00 следующего дня крики депутата услышала пришедшая на работу уборщица. После этого политика госпитализировали из-за кислородного голодания, поскольку вентиляция в кабинке туалета выключилась на ночь и поток свежего воздуха прекратился.

В пресс-службе парламента Фландрии назвали инцидент «особенно неудачным стечением обстоятельств». Там добавили, что ранее подобных проблем с замками туалетных дверей не было. Причины поломки выясняются, парламентские службы пообещали принять меры, чтобы подобного не повторилось.