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Король Чарльз о Диане: «Мы скоро ее забудем» — сенсационные мемуары брата принцессы 0 212

Lifenews
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Похороны Дианы

Фото: Daily Mail

Выход книги Swan Song: Diana, My Sister 62-летнего графа Чарльза Спенсера, младшего брата принцессы Дианы, может вновь вызвать споры вокруг событий, последовавших за ее гибелью. В мемуарах Спенсер рассказывает о жестком конфликте с тогдашним принцем Чарльзом из-за участия Уильяма и Гарри в похоронной процессии.

По словам графа Спенсера, через несколько дней после гибели Дианы он узнал от одного из высокопоставленных помощников королевы Елизаветы II, что 15-летний Уильям и 12-летний Гарри должны будут идти за гробом матери во время похорон. Спенсер категорически возражал, считая, что сама Диана не захотела бы подвергать сыновей такому публичному испытанию.

Вскоре ему позвонил принц Чарльз. Он напомнил, что сам участвовал в траурной процессии на похоронах лорда Маунтбеттена в 1979 году. Спенсер возразил: Чарльзу тогда было уже 30 лет, тогда как Уильям и Гарри были подростками.

По версии автора мемуаров, после этого разговор перерос в ссору. Спенсер утверждает, что Чарльз пришел в ярость, а затем произнес фразу, которую брат Дианы запомнил на всю жизнь:

«Будьте уверены, мы скоро ее забудем».

Спенсер пишет, что воспринял эти слова как проявление накопившегося раздражения бывшего мужа Дианы и его реакции на беспрецедентную волну скорби, охватившую Великобританию и другие страны после ее гибели.

Важно, однако, что рассказ о разговоре основан на воспоминаниях самого Чарльза Спенсера. В приведенном материале нет независимого подтверждения того, что будущий король действительно произнес эту фразу именно в такой формулировке.

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#похороны #ссора #принцесса
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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