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Названы самые частые орфографические ошибки на экзамене по русскому языку 0 197

Lifenews
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экзамен

На едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку в 2026 году чаще всего допускали ошибки в правописании гласных в корнях, приставках и суффиксах, рассказали российские эксперты.

Среди ошибок в написании корней — «упамянул», «вырожение», «лагирей», «периуд», «отпровляет», «помагать», «минталитет». Затруднения вызывало также правописание парных приставок: «приодолел», «преобретает», «зделать», «безценный». Ошибки были и в суффиксах существительных — «далие», «теплатой», «ценнасть».

Трудности возникли и с написанием «ь» в глаголах и глагольных формах: «решив остатся», «каждый любит повалятся», «хочет отказатся». Выпускники также допускали ошибки в падежных окончаниях существительных: «о добром отношение», «службу в армие», «опыт в общение», «при встречи». Ошибались с количеством «н» не только в кратких отглагольных прилагательных, но и в существительных: «даные», «жизненого», «самоотверженость», «сказанны».

Возникали проблемы с написанием частиц «не» и «ни», а также приставки «недо-»: «несдавался», «не служивший парень», «недо конца». Ошибки допускали в составных и сложных предлогах: «в заключении своего сочинения», «в течении года», «вследствии», «в преддверие», «на протяжение», «засчет». Сложности были и при написании наречий: «по дальше», «по тихоньку», «по истине важный».

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#образование #русский язык #ошибки
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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