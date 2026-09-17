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В Италии скончался 112-летний старейший мужчина страны 1 79

Lifenews
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Витантоньо Ловалло

Старейший мужчина Италии Витантоньо Ловалло умер в возрасте 112 лет в небольшом населенном пункте Сарнелли в провинции Потенца, где провел большую часть жизни, пишет Corriere Della Sera.

Ловалло родился в 1914 году. 25 марта ему исполнилось 112 лет. В молодости он работал пастухом, а затем погонщиком мулов.

Во время Второй мировой войны его призвали в армию. После 8 сентября 1943 года немецкие войска взяли его в плен в Греции. Сначала Ловалло интернировали на Родосе, затем отправили в концлагерь в Германии. 8 мая 1945 года его освободили советские войска.

После войны Ловалло вернулся в итальянский регион Базиликата. У него было трое детей — две дочери и сын.

«Его долгая жизнь, прожитая с простотой, силой и любовью к семье и своей земле, останется в сердцах всех нас», — заявил мэр Авильяно Джузеппе Мекка.

Похороны Ловалло пройдут 17 сентября в церкви Сан-Винченцо-Феррер в Сарнелли.

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#история #Италия #смерть #семья #похороны
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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