Старейший мужчина Италии Витантоньо Ловалло умер в возрасте 112 лет в небольшом населенном пункте Сарнелли в провинции Потенца, где провел большую часть жизни, пишет Corriere Della Sera.

Ловалло родился в 1914 году. 25 марта ему исполнилось 112 лет. В молодости он работал пастухом, а затем погонщиком мулов.

Во время Второй мировой войны его призвали в армию. После 8 сентября 1943 года немецкие войска взяли его в плен в Греции. Сначала Ловалло интернировали на Родосе, затем отправили в концлагерь в Германии. 8 мая 1945 года его освободили советские войска.

После войны Ловалло вернулся в итальянский регион Базиликата. У него было трое детей — две дочери и сын.

«Его долгая жизнь, прожитая с простотой, силой и любовью к семье и своей земле, останется в сердцах всех нас», — заявил мэр Авильяно Джузеппе Мекка.

Похороны Ловалло пройдут 17 сентября в церкви Сан-Винченцо-Феррер в Сарнелли.