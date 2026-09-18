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Самые главные токсики в офисе: кто они? 0 102

Lifenews
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рабочие будни

Эксперты с помощью нейросети проанализировали рабочие чаты на предмет эмоциональной окраски сообщений и частоты негативной лексики.

Самыми токсичными оказались отделы продаж, чьи рабочие чаты содержали отрицательную тональность на 35% чаще, чем в среднем по компании. Негатив среди сотрудников возникал в основном на фоне обсуждения планов и результатов.

Кроме того, увеличению напряжения в коллективе также способствуют жесткие KPI, публичные разборы провалов и высокая загруженность. Сотрудники используют резкие слова, переходят на обвинения и перекладывание ответственности.

На втором месте расположились бухгалтерия и финансовые отделы, в которых негативная тональность оказалась на 28% выше средней. Негатив появляется из-за частых просьб других сотрудников ускорить обработку документов. В переписках с бухгалтерами чувствуется раздражение, часто возникают конфликты.

Третье место досталось IT-отделам и службам поддержки. Негативная тональность на 22% выше средней. Основная причина — сотрудникам приходится отвечать на вопросы, которые уже подробно описаны в инструкциях. В рабочих чатах IT-специалистов заметно нарастает недовольство из-за однотипных и срочных обращений. Сами специалисты редко выступают инициаторами споров, но остро реагируют на подобные раздражители.

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#конфликты #нейросети
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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