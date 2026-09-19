Во Франции разгорелся спор вокруг наследия Брижит Бардо. Вдовец легендарной актрисы Бернар д'Ормаль выступил против аукциона, на котором Фонд защиты животных Брижит Бардо намерен продать более 300 ее личных вещей для сбора средств.

Вдовец французской актрисы Брижит Бардо Бернар д'Ормаль раскритиковал предстоящий аукцион, организованный Фондом защиты животных, созданным самой кинозвездой. По его мнению, продажа личных вещей актрисы является проявлением неуважения к ее памяти.

Торги пройдут в понедельник в парижском аукционном доме Drouot. На аукцион выставлены более 300 предметов, среди которых портреты, гитара для исполнения фламенко, балетная пачка, флаконы духов, предметы повседневного обихода и вещи с туалетного столика актрисы.

Около трех четвертей лотов происходят из парижской квартиры Бардо, остальные — из ее знаменитого дома «Ла Мадраг» в Сен-Тропе.

Бернар д'Ормаль заявил, что эти вещи следовало сохранить как часть культурного наследия актрисы, а не продавать даже ради благотворительных целей. По его словам, Брижит Бардо «не согласилась бы на такой аукцион». Он также высказал мнение, что коллекцию можно было сохранить до открытия дома для посетителей.

Фонд Брижит Бардо отверг эти претензии. В организации заявили, что решение о проведении аукциона было принято правлением еще в июне, причем в заседании участвовал и сам д'Ормаль, который тогда возглавлял фонд.

Сам вдовец объяснил, что во время обсуждения не понимал, что речь идет именно о продаже столь личных вещей актрисы.

Конфликт вспыхнул вскоре после кадровых изменений в фонде. Несколько дней назад д'Ормаль был освобожден от должности президента организации, которую занимал после смерти Брижит Бардо в декабре. Несмотря на это, он остается членом правления фонда.

Кроме того, вдовец пожаловался, что теперь не может свободно посещать «Ла Мадраг», где прожил 35 лет. По его словам, это стало для него еще одним болезненным последствием конфликта вокруг наследия актрисы.