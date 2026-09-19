Еще до выхода книги графа Чарльза Спенсера вокруг нее разгорелся скандал. Опубликованные отрывки содержат новые заявления о принцессе Диане, ее браке с нынешним королем Карлом III и событиях после ее гибели, а Букингемский дворец уже выступил с редким публичным комментарием.

Новая книга брата принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера, еще не поступила в продажу, однако уже стала одной из самых обсуждаемых биографических публикаций года. Поводом стали несколько опубликованных отрывков из книги «Лебединая песня», которые, по подтверждению издательства Penguin Random House, соответствуют оригинальному тексту.

Как сообщает CNN, Букингемский дворец, обычно не комментирующий подобные публикации, на этот раз сделал исключение.

В заявлении говорится, что король понимает: многолетняя скорбь по сестре может влиять на воспоминания и восприятие событий. При этом дворец не стал подробно отвечать на конкретные утверждения, изложенные в книге.

1. Реакция Карла III на гибель Дианы

Самое резонансное заявление касается разговора, который, по словам Спенсера, состоялся после смерти Дианы в ночь на 31 августа 1997 года.

Автор утверждает, что тогдашний принц Уэльский во время телефонного разговора показался ему «необычайно воодушевленным». Спенсер предполагает, что первой реакцией Карла могли быть мысли о возможности впоследствии жениться на женщине, которую он любил.

Эти выводы являются личной интерпретацией автора книги и не подтверждены независимыми источниками.

2. Спор из-за похорон Дианы

Еще один эпизод касается обсуждения участия принцев Уильяма и Гарри в похоронной процессии.

Спенсер утверждает, что во время телефонного разговора Карл III сказал ему:

«Скоро мы о ней забудем».

Автор пишет, что был настолько потрясен этими словами, что сразу завершил разговор.

3. Диана якобы хотела отказаться от свадьбы

По версии Спенсера, еще до свадьбы отношения между Дианой и тогдашним принцем Уэльским серьезно ухудшились.

Он утверждает, что после одного из семейных мероприятий Диана сказала своему отцу, что не может выйти замуж за человека, который ее не любит. Однако, как пишет автор, свадьбу отменять не стали.

Также в книге говорится, что незадолго до церемонии Диана узнала о подарке, который Карл приобрел для Камиллы.

4. Фраза, которая, как утверждается, повлияла на Диану

Еще одно утверждение касается первых дней после объявления о помолвке.

Спенсер пишет, что Карл якобы обнял Диану за талию и сказал:

«Мы тут немного полноваты, не так ли?»

По словам автора, для Дианы, страдавшей булимией, этот комментарий оказался крайне болезненным и усилил проблемы с восприятием собственной внешности.

5. Предложение королевы вернуть титул

После гибели Дианы королева Елизавета II, как утверждает Спенсер, предложила посмертно вернуть ей титул HRH («Ее Королевское Высочество»), которого она лишилась после развода.

Автор пишет, что отказался от этой идеи, поскольку считал, что для Дианы подобный жест уже ничего не изменил бы.

Почему книга вызвала такой резонанс

Принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Почти три десятилетия спустя интерес к обстоятельствам ее жизни и отношениям с британской королевской семьей остается чрезвычайно высоким.

При этом многие эпизоды, описанные в новой книге, основаны на личных воспоминаниях Чарльза Спенсера и не могут быть независимо подтверждены. Именно поэтому публикация вызвала не только широкий общественный интерес, но и редкую официальную реакцию Букингемского дворца.

Выход книги, вероятно, вновь оживит многолетние споры о жизни принцессы Дианы и событиях, последовавших после ее гибели.