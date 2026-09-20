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Пенелопа Крус поразила поклонников эффектным образом 0 87

Lifenews
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пенелопа Крус

Ежегодный испанский кинофестиваль в Сан-Себастьяне стал местом проведения премьеры, на которой присутствовала Пенелопа Крус.

Актриса решила эффектно продемонстрировать свою подтянутую фигуру, выбрав для выхода черное мини-платье с открытыми плечами и глубоким вырезом. Образ дополнили туфли на массивной платформе и стильный клатч. Волосы Пенелопы остались распущенными, а макияж акцентировал внимание на глазах.

Личная жизнь звезды также остается в центре внимания. Пенелопа замужем за Хавьером Бардемом с 2010 года. У пары двое детей: сын Леонардо (15 лет) и дочь Луна (13 лет). Ранее этим летом актриса поделилась шокирующей историей о том, как врачи ошибочно диагностировали у нее аневризму головного мозга.

Звезда поделилась деталями серьезного кризиса со здоровьем, который произошел во время работы над очередной картиной. «Я была в процессе грима перед ночной сменой, надевала парик, как вдруг зазвонил телефон. Мне сообщили о подозрении на аневризму мозга. В тот миг я была уверена в своей скорой смерти. Это ощущение было по-настоящему сюрреалистичным», — призналась актриса.

Крус немедленно приостановила работу, прошла экстренное обследование и получила разрешение вернуться к съемкам, так как диагноз не подтвердился. «Я восприняла это как чудо, — отметила она. — Я чувствую ответственность хранить этот опыт внутри себя».

Пережитый ужас не сломал женщину, а, напротив, закалил ее как профессионала и личность, углубив связь с проектом и коллегами. «Когда проходишь через подобные испытания вместе, ты находишь силы двигаться вперед, невзирая на все преграды», — подчеркнула звезда.

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#звезды #Испания #мода #кризис #кино #семья #красота #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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